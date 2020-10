Felipe González señala que el estado de alarma «no es delegable» a las comunidades y alerta sobre una «crisis de gobernanza»

0

Redacción / Agencias 28/10/2020 09:06 h

El expresidente del Gobierno Felipe González señaló ayer que el decreto del estado de alarma aprobado por el Ejecutivo de Sánchez «no es delegable» a las comunidades y alertó sobre una «crisis de cogobernanza» en un «estado descentralizado» como España.

«Analizo el decreto de alarma y se delega la facultad de ejecutar lo decidido, con una amplitud de interpretaciones, a los presidentes autonómicos. No es delegable, por decreto, la competencia del estado de alarma», ha sentenciado el exlíder socialista, según informa Europa Press, quien también ha incidido en que la «solución alternativa» de la ley sanitaria de 1986 -como reclaman desde el PP- no estaba pensada para pandemias. «Una ley orgánica no puede prever otra cosa», ha dicho en un foro económico organizado por el diario Expansión.

Crisis de Gobernanza

En este sentido, González ha avisado sobre una «crisis de gobernanza» en el «estado descentralizado» que se ha acentuado durante la pandemia pues, a su juicio, durante la desescalada de la primera ola las «competencias se dispersaron» en las autonomías y empezó «una carrera» para «ver quién llegaba antes a un desconfinamiento». «Hemos metido la pata inimaginablemente», ha recordado, según recoge Europa Press.

«El problema es que tenemos una crisis de gobernanza de un estado descentralizado», ha asegurado el expresidente, que ha recordado que las «incertidumbres» por la crisis sanitaria generan «consecuencias económicas y sociales». Así, ha explicado que un estado de alarma durante seis meses no da «certidumbre al que tenga que invertir». «No nos hemos enterado de esto. Me preocupa enormemente», ha subrayado.

Ha insistido, según recoge Europa Press, que «las normas básicas deberían homogenizarse», en referencia a las medidas frente al virus, para que cada Ejecutivo regional «no haga de su capa un sayo». En su opinión, que haya «reglas tan distintas» entre las comunidades «es un problema de gobernanza».

Aznar critica un estado de alarma de seis meses

En el mismo foro el expresidente José María Aznar recalcó anoche que la libertad «sigue siendo el gran valor de las sociedades libres». «No nos olvidemos nunca de eso. Ni tampoco cuando se promulgan estados de alarma de seis meses y toques de queda legalmente porque alguien lo dice, que pasaba por allí. El derecho también es importante», enfatizó, para subrayar que están hablando de las libertades y los derechos individuales de las personas.

Insistió además en que esta pandemia está produciendo unas «gravísimas crisis económicas, sociales e institucionales». «El primer efecto que va a producir la pandemia es una aceleración histórica unida a la que ya estamos viviendo», apostilló, según recoge Europa Press. Añadió que eso debe llevar a los dirigentes a «dedicar tiempo» para que haya «capacidad de adaptación» a esos «cambios extraordinarios».

Aseguró que España tiene un «futuro complicado» tras la crisis del coronavirus pero ha subrayado que, «radicalismos aparte», hay espacio para forjar una alianza de «moderados y modernizadores» y llegar a acuerdos de país. A su entender, el futuro de España depende de que se logren esos pactos «para varias décadas».

«Creo que hay un espacio para construir. También en España, radicalismos aparte, hay un espacio para forjar una alianza de moderados y de modernizadores bajo el paraguas de la Constitución y de la Unión Europea», ha manifestado, para añadir que esa alianza tiene que «comprometerse claramente con los objetivos del país y no debe ser para una legislatura sino «para varias décadas».