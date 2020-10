Toque de queda en Galicia entre las 23.00 y las 6.00: ¿Qué se puede hacer y qué no?

0

La Voz de Galicia

27/10/2020

Toda Galicia continúa en el nivel 2 de alerta decretado hace una semana. Las medidas restrictivas no se endurecen, por ahora, a la espera del nuevo Comité clínico de Sanidade que se celebrará el viernes para volver a analizar la situación epidemiológica de la comunidad.

¿No puedo salir de casa por la noche?

Entre las 23.00 y las 6.00 horas no, salvo por alguna de las excepciones previstas. Adquisición de medicamentos, asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia, cumplimiento de obligaciones laborales, retorno al lugar de residencia habitual tras realizar alguna de las actividades permitidas, cuidado de mayores, menores o dependientes, por causa de fuerza mayor o repostaje en gasolineras cuando resulte imprescindible.

¿En Galicia el toque de queda es igual que en el resto del país?

La Xunta ha optado por el horario propuesto por el Gobierno central aunque las comunidades autónomas tenían en sus manos la posibilidad de adelantar o retrasar en una hora el comienzo y el final del toque de queda. En Madrid, por ejemplo, la restricción de movilidad nocturna comienza a las doce de la noche y en Castilla y León a las 22.00. Canarias es la única en la que no se aplica este toque de queda obligatorio.

¿Puedo ir a cenar a un restaurante?

Sí, pero a las 23.00 deberás estar de vuelta en casa.

¿Hasta cuándo habrá esta restricción de movilidad nocturna?

En principio, hasta el 9 de noviembre. A partir de ese día el Gobierno deja en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre esa restricción de movilidad, podrán seguir aplicando el toque de queda o levantarlo.

¿Con cuántas personas puedo reunirme?

El Real Decreto del estado de alarma del Gobierno central fija en un máximo de seis personas las reuniones sociales, pero en Galicia esa limitación es mayor y prevalece la norma de la Xunta. Es decir, en todo el territorio gallego las reuniones sociales están limitadas a un máximo de cinco personas.

¿Puedo salir de Galicia?

El Gobierno gallego ha descartado, por ahora, el cierre perimetral del conjunto de la comunidad por lo que no hay restricción de movilidad en general. Eso sí, hay que tener en cuenta que otras comunidades sí lo han decretado por lo que no se puede entrar en Asturias y tampoco en Aragón, País Vasco, Navarra o La Rioja. Una decisión que también podría tomar Andalucía. De todos modos, el Sergas no descarta un posible cierre de la comunidad si la situación epidemiológica sigue empeorando.

¿Qué significa que Galicia sigue en nivel 2 de alerta?

Los aforos de comercios, restauración y lugares de culto están limitados al 50 %. Un límite que aumenta hasta el 75 % en las terrazas. Además, está prohibido el consumo en barra. En cuanto a las bodas, los asistentes no podrán superar los 100 si se celebran en exterior y los 50 en interior. Para entierros y velatorios serán 25 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados. Los encuentros deportivos podrán reunir a 150 espectadores al aire libre y 60 en interior.

¿Qué lugares de Galicia están en nivel 3?

Más restricciones se aplican en todos aquellos municipios en color rojo, en nivel 3. Dentro de este nivel también hay matices. Están en nivel 3 de alerta: Santiago, O Milladoiro, O Carballiño, O Irixo, Borborás, Ourense, Barbadás, Vilardevós, Verín y Oímbra. Está prohibido servir en el interior de los bares y cafeterías, solo se puede consumir en terrazas en las que, además, el aforo está limitado al 50 %. Esas son medidas comunes que, además, cambian en función de la zona.

¿En qué lugares solo puedes tener contacto con las personas con las que convives?

Hay determinados concellos en los que los contactos sociales se deben limitar exclusivamente a las personas con las que convives. ¿En dónde? Santiago, O Milladoiro, Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Borborás, O Barco, Vilardevós, Verín y Oímbra.

¿Dónde está limitada la movilidad?

Los habitantes de algunos concellos gallegos de nivel 3, además, están sometidos a un confinamiento perimetral, es decir, no pueden salir fuera de su municipio excepto por motivos laborales, educativos o sanitarios. Ourense y Barbadás están en esta situación desde el pasado 7 de octubre y, a pesar de que los datos han mejorado, continúan «confinados». A esta restricción de movilidad se sumaron la semana pasada Verín, Oímbra y Vilardevós (solo se permite a sus ciudadanos la circulación libre entre estos municipios). Una lista que completan los concellos de Carballiño, O Irixo y Borborás donde, además, está cerrada toda la actividad no esencial.

¿Habrá nuevas restricciones?

Probablemente sí. Este viernes volverá a reunirse el comité clínico de expertos gallegos para evaluar la situación de la comunidad y tomar más medidas si son necesarias. «Preocupa» especialmente la evolución epidemiológica en el concello de Lugo y en las comarcas de Ferrol, Pontevedra y Vigo, así como la situación de las comarcas de Santiago, Verín y O Carballiño.