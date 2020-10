Duras críticas en las redes por la presencia de Illa y otros tres ministros en una fiesta para más de 150 personas

0

Redacción 27/10/2020 19:29 h

En un momento en el que reinan las restricciones en todo el país, una fiesta ha provocado el estallido de las redes sociales. Y es que ni el toque de queda ni el límite de reunión fueron suficientes para que ministros, como Salvador Illa, acudiesen este lunes a una celebración.

Personalidades del mundo de la empresa, el deporte y la política se daban cita en la gala de aniversario de El Español. Una reunión de más de 150 personas con nombres de la primera línea de la política muy presentes. En la fiesta estuvieron, además del ministro de Sanidad, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, o el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Tal ha sido el revuelo que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que los titulares del Gobierno deben reflexionar sobre su presencia en este tipo de actos. Así lo ha expresado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Montero ha querido dejar claro que el Gobierno y todas las personas que participan en actos públicos se atienen a las medidas de prevención y a los protocolos que se establecen en los mismos. Según la ministra, el evento al que se ha hecho referencia «contaba con todas las garantías» dictadas por la Comunidad de Madrid, entre ellas la limitación del aforo, y que por tanto se garantizó la seguridad a través de los correspondientes protocolos.

No obstante, a pesar de ello, Montero ha dicho entender que se tengan que «cuidar esas cuestiones para que no sean malinterpretadas por parte de otros» y más cuando «somos conscientes de que somos referentes y no queremos que aparezcan noticias de este tipo».

Ante la polémica suscitada, El Español ha querido precisar que el acto organizado en el Casino de Madrid «cumplía todas las medidas sanitarias y de seguridad y cada una de las recomendaciones establecidas tanto por la Comunidad de Madrid como por el propio Gobierno de España».

La entrega de los premios a los Leones 2020 se realizó en un espacio, según este medio de comunicación, con capacidad para 240 comensales, distribuidos en 24 mesas de 10 personas cada una en su estructura original y que, para los premios, estuvo ocupado por un total de 80 personas, todas ellas sentadas, lo que representa el 33 % de su capacidad. La sala se distribuyó en doce mesas de seis personas y dos mesas más de cuatro personas cada una, según el mismo medio.

Además de los ministros, a la gala asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Revuelo en las redes

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y #lasfotosdelavergüenza se han convertido en trending topic. Las referencias a la fiesta son innumerables y los usuarios no han dejado de colgar fotos.

Ministros, alcaldes, presidentes de C. Autónomas, grandes empresarios, deportistas... así hasta 150 personas de la élite social y económica de este país celebrando la fiesta de El Español.

Mientras tanto, tú te haces a la idea de que no podrás juntarte con la familia en Navidad. pic.twitter.com/dHPX5SsUY4 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) October 27, 2020