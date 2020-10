La hostelería lucense pedirá el toque de queda a las 12 para que el sector no desaparezca

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

lugo 27/10/2020 11:21 h

El presidente de la Asociación de empresarios de Hostelería de Lugo explicó este lunes que pedirán a Feijoo que aplique en Galicia el toque de queda a partir de las doce de la noche, y no de las once, porque en caso contrario entienden que va a cerrar y desaparecer una buena parte de la hostelería. Según explicó Cheché Real, estar en casa antes de las once de la noche significa que en la práctica van a desaparecer las cenas fuera de casa y por tanto buena parte de la hostelería tendrá que cerrar con esta nueva falta de ingresos. Hacer el cierre una hora más tarde, a las doce, entienden que evita igualmente las peligrosas reuniones festivas de madrugada y sus contagios y sin embargo permitirá sobrevivir a más empresas de hostelería.