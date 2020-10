El alcalde denuncia falta de informacion oficial sobre el brote activo en Monforte

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte / La Voz 27/10/2020 12:55 h

El alcalde de Monforte, José Tomé, reclama información a la Consellería de Sanidade sobre el brote de coronavirus que está activo en Monforte. Tomé asegura que el Ayuntamiento no está recibiendo datos oficiales de Sanidade sobre la evolución de este brote. Este municipio continúa en el nivel máximo de alerta y en el hospital local el número de ingresados con síntomas graves de covid-19 asciende ya a cinco.

El alcalde se queja de que no recibe información oficial sobre la evolución diaria del brote. Tomé asegura que, por lo que pudo averiguar, el número de contagios acumulados en el municipio oscilaba el lunes entre 25 y 30. "Pero de todo iso non temos información oficial", recalca el alcalde. "Queremos saber o que ocorre nos nosos concellos -argumenta Tomé- para tratar de colaborar e tomar medidas". El alcalde de Monforte recuerda que "cando había mando único, Feijoo reclamaba para si as competencias; pois agora xa as ten, que as exerza e que comparta a información cos concellos e as deputacións".

Los primeros casos asociados a este brote se confirmaron hace algo más de una semana. Sus ramificaciones se extendieron en los días sucesivos por clubes deportivos de base, colegios e institutos. También en el vecino municipio de Bóveda, donde todos los contagios están localizados por el momento en la residencia local para personas con discapacidades físicas.

Sube la cifra de hospitalizados en Monforte

Mientras el brote se iba extendiendo, el número de personas hospitalizadas en Monforte con covid-19 también crecía. El miércoles eran tres, el jueves pasaron a cuatro y este viernes se sumaba uno más, así que por ahora son cinco. Dos de ellos son usuarios de la residencia de Bóveda. Un tercer contagiado en ese centro asistencial permanece hospitalizado en Lugo.

Sanidade no ha facilitado todavía esta semana datos concretos sobre el número de contagios en Monforte. Solo se pueden deducir del mapa que la consellería hace público a diario con la evolución de la pandemia por municipios. De la versión más reciente de ese mapa se deduce que el número de positivos detectados en Monforte desde el martes de la semana pasada y hasta hoy es superior a 21; y que si el período que se tiene en cuenta son los últimos catorce días, entonces la cuenta de casos totales supera los 28, pero no pasa de 42.

Incongruencias en los datos de Bóveda

En el caso de Bóveda, parece haber incongruencias entre los datos del mapa y los que facilita la propia Consellería de Sanidade sobre los positivos que se detectan en los centros asistenciales. La versión del mapa actualizada este martes por la mañana mantenía el municipio en nivel amarillo de riesgo según la incidencia acumulada a 14 días, lo que supone que en ese período el número de positivos confirmados oscilaría entre 14 y 28. Sin embargo, la propia Consellería de Sanidade informaba el lunes de que hasta ese momento el número de contagios registrados en el brote de la residencia ascendía a 30. Esa discrepancia solo se explicaría por un error en la transmisión de los datos o si alguno de los trabajadores contagiados vive en un municipio distinto a Bóveda y el recuento lo sitúa en su localidad de residencia.