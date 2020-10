Ana Pontón: «Só co estado de alarma non se para o virus»

para que as medidas excepcionais contra a covid se fagan co necesario control democrático»

Só co estado de alarma non se para o virus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S.L.L.

Santiago / La Voz 26/10/2020 14:36 h

El BNG cree que la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central se trata de una medida «excepcional para tempos excepcionais», pero advierte que solo con eso no es suficiente. «Só co estado de alarma non se para o virus», subraya Ana Pontón, quien cree que, además de pedir responsabilidad a la ciudadanía, es necesario que la Xunta tome decisiones políticas: «Non está facendo a parte que lle toca», dice la líder del BNG. Entre otras cuestiones, le exige a Núñez Feijoo que refuerce la sanidad, que ponga más rastreadores para controlar el virus y que proteja a los más sensibles, blindando las residencias de mayores.

El BNG cree que esa inacción de la que acusa a la Xunta afecta también a la economía porque, a su entender, no se están poniendo en marcha verdaderas medidas de apoyo a los sectores más afectados. «Ante unha crise deste calibre non valen os parches senón un auténtico plan de rescate para evitar que se perdan miles de empregos cun impacto brutal». Pontón cree que es necesario activar el mayor número de recursos económicos posibles, incluidos los fondos covid de la Unión Europea.

En lo que respecta a la decisión de aplicar el estado de alarma y a la intención del Gobierno de ampliarlo hasta seis meses, Pontón anunció que el BNG presentará enmiendas en el Congreso porque entiende que requiere «un control democrático en sede parlamentaria dunha medida que recorta dereitos e liberdades fundamentais».