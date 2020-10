Estado de alarma y confinamiento nocturno: ¿qué puedo y qué no puedo hacer?

0

25/10/2020

España regresa al estado de alarma desde esta misma tarde, cuando entrará en vigor. El Gobierno vuelve a recurrir a este mecanismo para cortar el avance de la pandemia, pero esta vez su aplicación será muy distinta respecto al de la primera oleada, ya que todo parece indicar que será más prolongado, pero menos restrictivo e intenso.

Confinamiento

Limitado a la noche. Las restricciones para salir a la calle estarán vigentes desde las 23.00 hasta las 06.00. La norma será aplicada en toda España salvo en Canarias, debido al buen comportamiento del virus en el archipiélago. Durante estas siete horas queda prohibido estar en la calle, pero el intervalo variará en función de cada comunidad autónoma. Los gobiernos regionales dispondrán de un margen de una hora al principio y al final para ajustar como consideren oportuno. Es decir, en el mejor de los casos, la prohibición solo comprenderá desde las 00.00 hasta las 05.00, y en el peor, desde las 22.00 hasta las 07.00. La Xunta estudia cómo actuar antes de trasladar su propuesta a Sanidad en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesto por el Minsterio y los Consejeros de cada comunidad.

Los movimientos nocturnos estarán permitidos por motivos laborales, sanitarios o de asistencia. Es decir, que entre las 23.00 y las 06.00 se puede acudir o regresar del trabajo, acercarse a una farmacia o a un centro de salud, o desplazarse para atender a personas que requieran de cuidados. A pesar de que no existe el confinamiento general, el Gobierno insiste en la importancia de permanecer en casa «todo lo posible» ante una situación «extrema como la que vivimos», pidió Sánchez en su comparecencia de este domingo tras reunir al Consejo de Ministros de forma extraordinaria.

¿Hasta cuándo?

El estado de alarma estará vigente al menos durante 15 días, el máximo que contempla la Constitución para que el Gobierno lo aplique discrecionalmente, pero Sánchez dejó ya muy clara su intención de prorrogarlo durante seis meses. El martes impulsará un nuevo decreto que esta misma semana llevará al Congreso para solicitar una licencia que le permita prorrogar la excepcionalidad hasta el 9 de mayo. Con los apoyos mínimos garantizados, el objetivo del Gobierno es convalidarlo mediante una «abrumadora» mayoría. Aquí radica otra diferencia importante respecto a la primera oleada. En primavera el Ejecutivo optó por ir renovando los permisos para el estado de alarma cada 15 días. Ahora busca una licencia más amplia sin la necesidad de tener que negociar los apoyos parlamentarios cada dos semanas, aunque se comprometió a que su ministro de Sanidad, Salvador Illa, se presente cada dos semanas en el Parlamento para dar cuenta de la situación, algo que invitó a imitar a los Ejecutivos autonómicos.

¿Significa esto que no se podrá pisar la calle a partir de las 23.00 hasta el 9 de mayo? No necesariamente. Sánchez destacó que en caso de un comportamiento favorable de la pandemia, «el Gobierno levantará el estado de alarma sin demora», pero argumentó este horizonte de medio año debido a que en estos momentos «la ciencia» y «los expertos» es lo que «estiman» que «necesitamos» para afrontar esta segunda ola. Es decir, las celebraciones navideñas quedan en solfa.

Movilidad diurna

En manos de las autonomías. Más allá de la noche, ¿existen limitaciones de movimiento? En principio no, pero los presidentes autonómicos, como autoridades delegadas para la aplicación del estado de alarma, tendrán la posibilidad de limitar el movimiento en todo su territorio, es decir, impedir entradas o salidas de la comunidad, o bien de una parte del mismo.

Reuniones

Seis no convivientes. También se establece un umbral de seis personas no convivientes como máximo en una reunión. Los gobiernos autonómicos podrán rebajarlo, no aumentarlo. En Galicia hoy en día están en cinco.

Navidad

Sobre la posibilidad de endurecer las medidas o de relajarlas en un futuro -teniendo en cuenta que la Navidad llegará antes de que previsiblemente se levante el estado de alarma-, Sánchez ha afirmado que de momento las medidas planteadas son las que son, y que le corresponderá a las Comunidades y a Sanidad ir modulándolas en el Consejo Interterritorial, porque la pandemia es «dinámica».