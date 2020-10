Castilla y León aplica el toque de queda desde las 22.00 horas de este sábado

0

24/10/2020 08:44 h

A las 22.00 horas de este sábado y, Castilla y León aplicará el toque de queda. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León (PP), anunció ayer la contundente medida. Lo hizo al lado del ministro Illa, de visita en la comunidad, simbolizando la complicidad del Gobierno central con la aplicación de esta restricción. Fernández Mañueco explicó la urgencia. Y lo hizo con ironía: «Hemos reforzado el sistema de salud. Pero hay transmisión comunitaria y el virus sigue extendiéndose. No podemos perder un solo minuto en discutir si son galgos o podencos». La restricción será operativa a partir de las 10 de esta noche, según Efe.

Una medida europea

El toque de queda comienza a extenderse por España como una nueva fórmula para tratar de frenar la segunda ola del covid-19. Está vigente ya en países como Francia, Italia o Bélgica, y su aplicación en Europa ha sido en buena medida el desencadenante del debate en España, después de que la Comunidad de Madrid lo pusiera fugazmente sobre la mesa y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recogiera la propuesta y pidiera «apoyos claros» para poder aplicarlo.

Las primeras comunidades en anunciarlo fueron Valencia y Andalucía -aunque en esta última la norma incluye solo la ciudad de Granada-. Y ayer ya se habían sumado también a la medida otros territorios como Murcia, la ciudad autónoma de Melilla o Asturias, además de posiblemente Castilla-La Mancha.

Llama la atención el caso de Asturias por su cercanía a Galicia y el hecho de que diseñase un toque de queda con un efecto inmediato, buscando un encaje legal para que entre en vigor ya.

García-Page, optimista

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, convocó para hoy un Consejo de Gobierno para pedir el estado de alarma y el toque de queda a nivel nacional, según informó Efe.

García-Page mostró su confianza en que las restricciones a la movilidad previstas, como las que se pueden adoptar con este estado de alarma, darán «seguridad jurídica a todas las comunidades».

García-Page se mostró optimista sobre el futuro del sector del turismo a pesar de las dificultades que afronta ahora. «El 90 % de los temas que se nos han bloqueado con el virus son recuperables. ¿Alguien tiene de verdad duda de que cuando se restablezca la seguridad en la movilidad y en el transporte España vuelva a ser la potencia que era?», aseguró.

No obstante indicó que es «una falacia pensar que la economía y el virus son dos cosas distintas» y reiteró que «hasta que no haya seguridad en la movilidad no podremos recuperarnos».