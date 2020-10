El avance imparable en las comunidades pide a gritos medidas más contundentes

0

La evolución de la pandemia del coronavirus ha alcanzado cotas preocupantes: la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes ha encendido las alarmas en prácticamente todas las autonomías, entre otras razones porque la capacidad hospitalaria comienza a saturarse. La incidencia acumulada (IA o número de casos detectados por cada 100.000 habitantes) sigue siendo alarmante, superando la barrera de los 250 casos, lo que requiere tomar medidas extremas para parar la pandemia. La media nacional llegó esta semana a 361,66, doce puntos más que en el informe de la jornada anterior. La IA de hace una semana era 81 puntos inferior (280,44), superando también esa línea roja de los 250 casos.

Por comunidades autónomas, preocupa la situación de Aragón. El jueves, su IA se disparó en más de 86 casos; ayer, el aumento era de 52,75 casos (el total es de 682,18). Melilla superó los 900 casos de IA (915,74) y Navarra sigue por encima de mil (1.062,80), aunque ha frenado la subida (solo cuatro puntos más) de las últimas jornadas. La otra comunidad confinada, La Rioja, vio cómo su IA ascendía 29 puntos hasta los 630,37 puntos. Por el contrario, la Comunidad de Madrid descendía por segundo día consecutivo. Ya está en 421,62 de incidencia acumulada.

Intensidad

«La transmisión actual es peligrosa y podría aumenta si no se controla», indicó el doctor Pere Godoy, en la inauguración del primer congreso virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). El experto explicó que no es fácil dar con una receta única debido a que la transmisión del virus no es heterogénea. «Las medidas se tienen que adecuar al nivel de intensidad de transmisión de cada región», añadió.

A pesar de que aumentan los casos, la presión hospitalaria aguanta, con el temor de que las actividades rutinarias, como explicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el pasado jueves, tengan que ser aplazadas por la masiva presencia de pacientes de covid-19. Sanidad informó de que hay 14.539 personas ingresadas por esta enfermedad, 379 más que el jueves, y ocupan el 12,1 1% de las camas convencionales (un 0,31% más). Por zonas, destaca la subida de Navarra de más de dos puntos (17,06 % de ocupación) y la de Castilla y León, con dos de cada diez camas destinadas a estos enfermos. En el otro lado de la balanza está Madrid, que rebajó su presión hospitalaria de los 20 puntos (19,59 %).

La ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) subió en 65 plazas para sobrepasar la fronteras de los 2.000 pacientes (2.031). La media nacional es de 22,48 %. Dos de cada tres camas en Melilla están ocupadas por enfermos de covid-19, mientras que en Aragón son ya el 42,56%. La Rioja, Navarra y Madrid se mueven entre el 37 % y el 39 %. La ciudad autónoma de Melilla es la que tiene más porcentaje de camas uci ocupadas y una mayor positividad, del 28,2 %. Ayer mismo registró dos fallecimientos de pacientes con coronavirus que estaban integrados en la UCI del Hospital Comarcal y una cifra de récord contagios, 1.197 casos activos de Covid para una población de 85.000 habitantes, y pendiente de la solicitud de estado de alarma en la ciudad formulada al Gobierno central.

Galicia, en la parte baja

En medio de esta tendencia de ascenso imparable, Galicia es una de las comunidades con mejores datos. En el caso de camas uci ocupadas por coronavirus, por ejemplo, es la que tiene la cifra más baja, con un 7 %; mientras que en incidencia acumulada se sitúa la cuarta por la cola, con 192,1 casos por cada cien mil habitantes. En cuanto a la positividad, estamos en el 7 %, aunque la recomendación es colocarse por debajo del 5 %.

La autonomía que registra mejores cifras globales es Canarias, que ocupa el último puesto tanto en incidencia acumulada (81,4 %) y en positividad (3,4 %). Baleares también tiene buenas cifras y Cantabria, que durante meses permaneció casi al margen de la pandemia, ha subido en las últimas semanas.

Desde el fin del estado de alarma se han detectado 10.060 brotes, de los que un 40 % ha ocurrido en reuniones sociales o entre parientes