La Comunidad de Madrid limita las reuniones sociales desde la medianoche hasta las seis de la mañana

Jorge Casanova

Gobierno y comunidades aplazan la aprobación del toque de queda a la espera de un informe jurídico Comparecencia de Salvador Illa, Fernando Simón y Carolina Darias. Los ministros de Sanidad, de Política Territorial y Función Pública y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias informan sobre la última hora de la pandemia del coronavirus en España

Las discrepancias sobre el estado de alarma frenan de momento el toque de queda. Valencia aplicará la medida de forma unilateral ante la falta de consenso

La combinación de indicadores que ayer fueron aprobados por el Consejo Interterritorial sitúa a Galicia como la comunidad más segura de España. Pese a que las incidencias de contagio son relativamente altas, los niveles de positividad en las pruebas realizadas y, sobre todo, la disposición de camas de uci y su ocupación se encuentran entre los más bajos de España, con lo que la combinación de estos factores posibilita que Galicia sea la única comunidad con un nivel de afectación bajo.

El conselleiro de Sanidade valoró positivamente el documento aunque considera que deberían añadirse algunos indicadores más. En este trabajo se recogen tres niveles de restricciones. En el primero no se permiten reuniones de más de 15 personas, y se restringen los viajes no esenciales fuera de la unidad territorial. Los aforos no pueden superar el 75 % (hasta un máximo de 50 personas) en espacios cerrados. El nivel 2 reduce los viajes no esenciales fuera de la unidad territorial, prohíbe el consumo en barra y la los aforos en interiores de locales al 50 %.

