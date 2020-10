Illa anticipa «cinco o seis meses» muy duros en España

Parte del comité clínico que asesora a la Xunta avala la medida y otra apuesta por restricciones quirúrgicas

El debate que hoy se dará en el consejo interterritorial de sanidad no es nuevo. No lo es en Europa, que desde hace unos días está decretando la medida para intentar frenar el avance de la segunda ola epidémica, y no lo es tampoco en Galicia. La posibilidad de establecer un toque de queda se lleva debatiendo desde hace unos diez días con cierta intensidad en el seno del comité clínico que asesora al Gobierno gallego sobre la epidemia de coronavirus, que lo ha visto como una herramienta que permita controlar la principal vía de transmisión del virus, y con diferencia, en Galicia: las fiestas y reuniones familiares y de amistades, que son el foco de contagio en el 90 % de los brotes, así como las fiestas universitarias, que se han convertido en otra vía de circulación del covid-19.

