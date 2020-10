Aplazada la decisión sobre el toque de queda

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción la voz

22/10/2020 19:44 h

El Gobierno y buena parte de las Comunidades Autónomas se mostraron favorables al toque de queda, aunque la decisión definitiva quedó aplazada hasta poder determinar cuál es la fórmula adecuada para su aplicación ya que no está claro si es preciso o no decretar previamente el estado de alarma. La reunión mantenida en el Consejo Interterritorial de Salud sirvió para que la mayor parte de las Comunidades de Autónomas se pronunciaran sobre la idoneidad de esta medida para poner coto al fuerte incremento de contagios que se registra en casi toda España. La mayor parte mostraron su posición favorable, aunque no todas.

La posibilidad de que comunidades y Gobierno llegaran a un acuerdo sobre el toque de queda fue creciendo a lo largo del día a medida que varios responsables autonómicos anunciaban su posición favorable, incluso, como en el caso de la Comunidad Valenciana, su disposición a ponerlo en marcha de forma local si el Consejo no alcanzaba una decisión unánime. Así se expresó también un portavoz de la Junta de Andalucía, que anunció su puesta en marcha en la ciudad de Granada y otros municipios de su entorno.

Sí fue aprobado el documento de respuesta coordinada frente a la pandemia, casi por unanimidad y con solo dos abstenciones, que permitirá dotar al Sistema Nacional de Salud de unos criterios homogéneos a la hora de afrontar la crisis sanitaria en función de distintos indicadores. Este documento establece una serie de niveles de alerta que deberán tener respuesta con medidas coordinadas.

Este documento tendrá como primera consecuencia que en las zonas más afectadas se pondrá en marcha la limitación hasta las 23.00 horas de la apertura de todos los establecimientos no esenciales, como bares y tiendas, y la recomendación a sus habitantes de que salgan de casa «solo lo necesario».

El documento establece cuatro niveles de alerta en función del nivel de riesgo definido por ocho indicadores principales y varios complementarios. Entre otras medidas en las zonas más castigadas se ha acordado limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable y acudir al puesto de trabajo de «manera excepcional» para actividades y reuniones precisas siempre que se puedan garantizar las medidas de higiene.