Sabela Ramos Garea: «Hay que lograr que las niñas vean la informática como una opción»

La Voz de Galicia Laura Miyara

Redacción 30/10/2020 05:00 h

Sabela Ramos Garea es ingeniera en informática y cuenta con un doctorado de la Universidade Da Coruña (UDC) en Computación de Altas Prestacións. La joven, que se dedica a la investigación en Google Research, ha sido galardonada con el Premio Ada Byron de la XII Noite da Eneñaría en Informática de Galicia. Se trata de un reconocimiento que se otorga en el Día Internacional Ada Lovelace, una fecha que conmemora a quien se considera que ha sido la programadora del primer algoritmo de la historia. El premio, que celebra los logros de las mujeres en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ha sido una sorpresa para Ramos Garea, quien además forma parte del colectivo Google Women in Engineering, un espario creado para fomentar la presencia femenina en el sector de las TIC.

—¿Cómo se siente al haber obtenido el premio Ada Byron?

—La verdad es que no me lo esperaba y me hace mucha ilusión. Siempre es una alegría recibir reconocimientos, especialmente si vienen de una institución de Galicia, que además apoyó muchas de las actividades que hicimos en la Universidad para promover el papel de las mujeres en las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

—El estímulo a la participación de las mujeres en la informática es su pasión. ¿Cómo es la iniciativa de Google Women in Engineering de la que forma parte?

—Somos un equipo de voluntarias que intentamos promover una cultura de inclusión tanto fuera como dentro de Google, centrándonos especialmente en la diversidad de género en las TIC. Realizamos muchas actividades, por ejemplo, organizamos charlas y talleres para estudiantes de informática o carreras relacionadas y colaboramos con redes de mujeres en tecnología locales. Dentro de Google, organizamos discusiones con gente más senior, grupos de apoyo o cursos y charlas de temas técnicos o relacionados con la carrera profesional.

—¿Qué obstaculiza esa mayor representación de mujeres en las profesiones TIC?

—Por un lado, creo que es necesario conseguir que las TIC sean una opción que las niñas y las estudiantes vean como factible. Hay datos que nos dicen que a los niños se les anima más a seguir una profesión técnica y que a las niñas les faltan referencias que les hagan sentir que el sector TIC es un campo en el que pueden tener éxito. Por otro lado, las mujeres tienden a abandonar las carreras técnicas en un mayor porcentaje que los hombres, y se enfrentan a más sesgos inconscientes. Por ello, hace falta crear una cultura de inclusión en el espacio de trabajo y educativo que permita que se aborden estos problemas y que todos seamos conscientes de que existen. Al final, estos no son problemaque afectan sólo a las mujeres, sino también a otros grupos con menor representación en las carreras y profesiones TIC. Un entorno inclusivo en el que se valora la diferencia hace que todos nos sintamos más a gusto en nuestro trabajo, y eso significa que podamos ser también más productivos.

—¿Cómo ha sido su experiencia como mujer en el sector?

—He sido la única mujer en muchos de los equipos en los que he trabajado. Grupos como Google Women in Engineering, Systers y otros me han permitido construir una una red de compañeras y amigas con las que compartir experiencias e ideas y que ayuda a sentirse más parte de esta industria.

—¿En qué está trabajando ahora?

—Investigo en campos como el Reinforcement Learning, una rama del Machine Learning que estudia cómo tomar secuencias de decisiones en entornos complejos, que se ha utilizado con éxito en robótica y en juegos.