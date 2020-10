¿Qué se puede hacer y qué no en Galicia desde esta medianoche?

0

La Voz de Galicia

21/10/2020

La situación epidemiológica de Galicia es «razonablemente buena» en relación al conjunto del estado, según el conselleiro de Sanidade, pero el incremento de los últimos días es preocupante. Por eso, desde esta medianoche entran en vigor nuevas restricciones en la comunidad. Algunas son comunes para todos los gallegos, mientras que otras más duras se centran en las zonas más críticas, en las que hay mayor riesgo de expansión.

¿Con cuántas personas podré reunirme desde este jueves?

A partir de la medianoche de este miércoles al jueves las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de cinco personas en toda Galicia. De este modo, se reduce a la mitad el límite impuesto hace solo una semana, cuando la Xunta fijó ese número en diez. Esta drástica reducción, según el Sergas, tiene un motivo: el 90 % de los brotes detectados surgen en entornos familiares y de confianza.

¿En qué lugares solo puedes tener contacto con las personas con las que convives?

Cinco personas es el máximo en el conjunto de la comunidad, pero hay determinados concellos en los que los contactos sociales se deben limitar exclusivamente a las personas con las que convives. ¿En dónde? Santiago, O Milladoiro, Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Borborás, O Barco, Vilardevós, Verín y Oímbra.

¿Puedo ir a trabajar, al colegio o a la universidad con normalidad?

Sí, este límite de reunión no afecta a estos entornos. Acudir a clase y al trabajo se continuará haciendo en toda Galicia como hasta ahora, siempre siguiendo todas las medidas de prevención establecidas: mascarilla, distancia y lavado frecuente de manos. Tampoco será de aplicación en las actividades de formación reglada, las ocupacionales y las administrativas.

¿Hasta cuándo estarán tan limitados los contactos sociales?

Tanto el límite de reuniones sociales como el resto de medidas adoptadas por el comité clínico de expertos pretenden que estén en vigor durante 14 días, y no siete como se había establecido hasta el momento. El conselleiro de Sanidade explicó este miércoles que está estudiando con los servicios jurídicos el encaje para que las nuevas medidas que entran hoy en vigor, a las 00.00 horas del jueves, se prolonguen durante dos semanas.

¿Qué más limitaciones implica el nivel 2 en el que entrará toda Galicia?

Los aforos de comercios, restauración y lugares de culto quedan limitados al 50 %. Un límite que aumenta hasta el 75 % en las terrazas. Además, está prohibido el consumo en barra. En cuanto a las bodas, los asistentes no podrán superar los 100 si se celebran en exterior y los 50 en interior. Para entierros y velatorios serán 25 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados. Los encuentros deportivos podrán reunir a 150 espectadores al aire libre y 60 en interior.

¿Qué lugares de Galicia están en nivel 3?

Más restricciones se aplicarán en todos aquellos municipios en color rojo, en nivel 3. Dentro de este nivel también hay matices. Están en nivel 3 de alerta: Santiago, O Milladoiro, O Carballiño, O Irixo, Borborás, Ourense, Barbadás, Vilardevós, Verín y Oímbra. Está prohibido servir en el interior de los bares y cafeterías, solo se puede consumir en terrazas en las que, además, el aforo está limitado al 50 %. Esas son medidas comunes que, además, cambian en función de la zona.

¿Dónde está limitada la movilidad?

Los habitantes de algunos concellos gallegos de nivel 3, además, están sometidos a un confinamiento perimetral, es decir, no pueden salir fuera de su municipio excepto por motivos laborales, educativos o sanitarios. Ourense y Barbadás están en esta situación desde el pasado 7 de octubre y, a pesar de que los datos han mejorado, continuarán «confinados». A esta restricción de movilidad se suman Verín, Oímbra y Vilardevós (solo se permitirá a sus ciudadanos la circulación libre entre estos municipios). Una lista que completan los concellos de Carballiño, O Irixo y Borborás.

¿Qué significa cerrar toda la actividad no esencial?

Además de todas las restricciones explicadas (nivel 3, reuniones de convivientes y control de la movilidad), en los concellos de Carballiño, O Irixo y Borborás, se cierra toda la actividad considerada no esencial. De esta manera, cierran todos los establecimientos vinculados a espectáculos públicos y actividades recreativas: cines, teatros, auditorios, establecimientos de espectáculos deportivos, salas de bingo, salas de juegos, estadios deportivos, pabellones, recintos deportivos, gimnasios, piscinas, salones recreativos, parques multiocio, museos, bibliotecas, salas de conferencias, centros de ocio infantil, restaurantes, cafeterías y bares. En estos últimos establecimientos hay algunos matices: los establecimientos de restauración y hostelería podrán prestar servicios a domiclio o de recogida en el local. Este cierre no afectará a restaurantes y bares de hoteles o en el interior de centros de trabajo.

¿Qué pasa con la movilidad en Santiago?

No hay cierre perimetral por lo que la movilidad, también la de estudiantes y trabajadores que viven fuera de la capital, no está restringida. Incluso si se decretara un confinamiento perimetral en Santiago (algo que no está contemplado ahora mismo) el movimiento de estudiantes y trabajadores estaría permitido y podrían entrar y salir de la ciudad. Se mantiene la actividad escolar y también seguirán abiertos los comercios.

¿Cómo afectan las restricciones a las residencias de mayores?

Tres niveles de riesgo, tres maneras de afrontar la situación, pero siempre manteniendo las visitas y la actividad en la medida de lo posible. Desde mediados de septiembre, Galicia cuenta con un protocolo para los centros de día y residencias que blinda la posibilidad de visitas a pesar de que la situación epidemiológica se deteriore en el concello en el que están las residencias, siempre manteniendo las medidas de prevención necesarias en cada caso. (Consulta aquí los niveles de riesgo y las medidas)