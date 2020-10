Ponferrada, confinada

0

lugo / la voz 21/10/2020 15:04 h

La Junta de Castilla y León acaba de decretar el confinamiento perimetral de Ponferrada desde la medianoche de este jueves 22 de octubre (es decir, a partir de las 00:00 horas de la noche del jueves al viernes), ante el incremento de los datos de contagios y la transmisión del covid-19.

El confinamiento, del que ya se venía anunciando en los últimos días, se extenderá previsiblemente durante 14 días, que podrían prorrogarse si esta primera quincena no diese resultado.

Desde el Ayuntamiento de la capital del bierzo, se envió un comunicado nada más confirmarse la noticia: «Desde el Ayuntamiento de Ponferrada se pide a toda la población el riguroso cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por las autoridades sanitarias integrantes del llamado Comité de Desescalada, y recogidas en el bando del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, que se publicó el pasado 19 de octubre, con el fin de revertir este proceso que está poniendo en grave riesgo la salud de las ponferradinas y los ponferradinos y provocando muertes. Aunque pueda parecer reiterativo, las medidas de lavado de manos, distanciamiento interpersonal y uso de mascarilla son fundamentales para combatir esta pandemia. Por ello es preciso apelar a la responsabilidad y a la solidaridad de todas las personas, con independencia de su edad, porque esa solidaridad y esa responsabilidad salvan vidas».

Malos datos de covid-19

Los últimos datos del entorno de los centros de salud de Ponferrada han presentado durante las últimas semanas un alarmante incremento de contagios con un índice de positivos que en algunas jornadas rozaba el 20 %, superior al 10 % fijado como frontera por el Ministerio de Sanidad. La situación en el Hospital El Bierzo continúa en aumento con 54 personas ingresadas, 6 de ellas en la uci, lo que supone según los datos de la Junta un 67 % de ocupación.

La comarca del Bierzo podía presumir durante el transcurso de la crisis sanitaria de «buenos» índices de incidencia del virus, casi similares a sus vecinas Galicia y Asturias. Incluso fue la primer zona de Castilla y León en salir del estado de alarma. Sin embargo, en las últimas semanas la transmisión del coronavirus se ha incrementado hasta el desenlace de decretar confinamiento perimetral de Ponferrada.

Entre las restricciones, además de no poder salir del municipio, todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22 horas. Se reducirá a un número máximo de seis personas las reuniones, salvo que se trate de convivientes y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas.

Aun así, esta mañana, por las calles del centro de Ponferrada apenas había movimiento de vecinos, salvo las entradas a los colegios, y las colas en los centros de salud para mantener los mínimos de aforos con seguridad.

Esta medida afectará a los cientos de gallegos que viven, trabajan o estudian en la capital del Bierzo, especialmente de la vecina Valdeorras y de la montaña lucense. Aun así, entre las limitaciones para salir de Ponferrada no se incluyen las de motivos laborales o académicos, así como el desplazamiento a domicilios habituales.