Las hospitalizaciones por covid-19 siguen al alza en Galicia

La Voz de Galicia U.R.

20/10/2020

La curva de la segunda ola sigue en ascenso en Galicia. El número de contagios se ha ralentizado en la última jornada, pero sigue por encima de los 300 nuevos infectados (343 según los últimos datos del Sergas). En total, son 5.212 los casos activos que hay en la comunidad (un centenar más que el lunes), una cifra nunca vista desde finales de abril, en los peores momentos de la primera ola. Por décimo día consecutivo aumenta el número de hospitalizados, en total son 324, todavía muy lejos del millar de pacientes con covid-19 que llegó a haber en los centros gallegos en los peores momentos de la pandemia. De los 324 ingresados, 47 están en unidades de cuidados intensivos (uno más que ayer) y 277 (diez más) en planta.

El área sanitaria de Ourense vuelve a ser la única que registra una bajada de casos, aunque sigue estando a la cabeza con 1.479 infectados (37 casos menos que el lunes). Esto no quiere decir que no se detecten nuevos contagios, suma 66 en un día, si no que las altas son más. El foco está en las últimas jornadas puesto en Vigo, que podría verse afectado por las nuevas restricciones que hoy decida el comité de expertos gallego. Según el último balance, se han detectado 48 nuevos casos, lo que eleva el número de pacientes con infección activa hasta los 831. Otro de los puntos claves de la propagación de la epidemia en Galicia está en Santiago, que ha detectado 87 nuevos contagios en las últimas 24 horas y registra 813 casos activos en total.

En el área de A Coruña los infectados también siguen al alza, son 876 (24 más tras detectarse 62 nuevos contagios). En Ferrol suben en 16, hasta los 238. Por su parte en Lugo suman 497 casos activos (14 más) y en Pontevedra seis por lo que ascienden a 481.

El número de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia sube a 831. A última hora del lunes se notificaron nueve fallecidos. Un hombre de 62 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario de Ourense, usuario de la residencia Os Gozos de Pereiro de Aguiar, y dos mujeres de 94 y 95 años que fallecieron en ese mismo centro. Una mujer de 93 años murió en la residencia Val de Monterrei y un hombre de 95 años en DomusVi Oleiros. Además, fallecieron una mujer de 84 y un hombre de 80 que estaban ingresados en el complejo hospitalario de Santiago; un hombre de 80 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario de Vigo; y una mujer de 73 que estaba en el de Pontevedra.

14 municipios en alerta roja

El número de municipios gallegos en el nivel máximo de alerta, el 3, por la incidencia del coronavirus en la última semana desciende a 14, al volver a activarse este martes en O Barco de Valdeorras (Ourense) y al salir los pontevedreses Poio y Nigrán tan solo un día después de entrar en rojo.

Además, según consta en el mapa actualizado diariamente por la Consellería de Sanidade, continúan en el nivel 3 por la pandemia los ayuntamientos de Ourense, Santiago, Arteixo, A Laracha, Narón, Culleredo, Ordes, Ames, Vilagarcía de Arousa, O Carballiño, Barbadás, Verín y Cangas do Morrazo.