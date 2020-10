La presión de «estar guapa» que las mujeres soportan al afrontar un cáncer de mama

View this post on Instagram

Hoy tengo ganas de contaros un poco más sobre mí. Para los que no me conocéis, soy joyera, ceramista y creativa. En 2001 empecé a estudiar arte y diseño en la @escolamassana de Barcelona y terminé con la Joyería Artística en 2008, año en el que hice un intercambio en la @eka_estonian_academy_of_arts . Después de lanzar varias colecciones de joyería contemporánea, hacer exposiciones y trabajar en varios talleres de la ciudad; en 2011, junto a Pamela Pérez y @maria_lobez , creamos la marca de joyería @amaliavermell . Durante 6 años estuvimos en un bonito taller del Raval. Allí crecí profesionalmente ganando los Premios Enjoia't, participando con @pauesteve en la pasarela 080 barcelona Fashion y lanzando varias colecciones. En 2017 el esfuerzo y la pasión dedicada al proyecto se materializó en nuestra propia tienda-taller en el barrio de Gracia de Barcelona. A principios de 2019 decidí emprender una nueva etapa en solitario, ya que me enamoró el mundo de la cerámica (durante estos años me he ido formando en paralelo). Impartiendo cursos de joyería creativa, realizando joyas y piezas de cerámica únicas en mi atelier del barrio de Gracia. 2020, me ha traido un giro de vida importante, de esos que no decides. Durante el confinamiento me han detectado un cáncer de mama y he empezado a hacer quimioterapia. Ahora hay días que estoy menos activa y mi ritmo de trabajo va a tener que bajar. Es algo que va a estar aquí durante un tiempo y que me va a cambiar un poco la vida, así que quiero compartirlo con vosotros. Estoy muy positiva y feliz a pesar de todo. Crear, además de mi trabajo, siempre ha sido mi mejor terapia. Estos días he podido hacer algunas cositas que tengo muchas ganas de compartir. Por otro lado, y como comprenderéis, no voy a poder impartir las clases presenciales durante una temporada (ahora soy persona de riesgo), pero en breves os voy a hacer unas propuestas de cursos on-line. Espero que os gusten. Solo me queda dar las gracias a los que estáis dándome soporte con todo esto y a los que decidís apostar por artesanos locales en estos tiempos complicados. ¡Salud y amor para todos!