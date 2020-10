España combate la pandemia con 17 recetas

0

El Ministerio de Sanidad propondrá este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud un sistema de indicadores y alertas, en función del número de contagios, que establezca unas respuestas mínimas comunes de restricciones en España ante la segunda ola de la covid. Mientras tanto, con una incidencia acumulada de 280,44 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en todo el país, cada región está decidiendo sus propias medidas. Estos son los últimos acuerdos adoptados por las autonomías para intentar frenar la pandemia.

Galicia

Incidencia acumulada: 145,62

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló el viernes la última iniciativa tomada por la Xunta: limitar las reuniones a diez personas. En los concellos de Ourense, Verín y O Carballiño, que están en confinamiento perimetral, las reuniones, tanto en interior como en exterior, se permiten solo a personas convivientes y los bares atienden únicamente en las terrazas, aunque los restaurante sí pueden servir en el interior.

Asturias

IA: 206,69

Asturias, la comunidad española que, junto con Canarias, mejor había resistido hasta hace semanas la covid, se vio obligada el miércoles a anunciar nuevas medidas tras el empeoramiento de sus datos. El Gobierno asturiano aprobó la prohibición de consumir en las barras de los establecimientos hosteleros y limitaciones de aforo en los centros comerciales.

Cantabria

IA: 126,14

Cantabria no ha anunciado más medidas, pero sí ha elevado recomendaciones para su población: autoconfinamientos voluntarios en el domicilio, limitar al máximo la actividad social y reducir la movilidad salvo casos estrictamente necesarios, cancelar cualquier evento familiar o social, no salir a partir de las 22:00 horas y eludir el consumo en barra en los establecimientos de hostelería.

País Vasco

IA: 296,41

La situación epidemiológica en el País Vasco obligó a su Gobierno a anunciar este sábado más restricciones. En esta comunidad se reducirá al 50 % los aforos en todos los ámbitos de actividad, como la hostelería, los eventos culturales y los religiosos, y se limitará las reuniones a un máximo de seis personas. Además, el cierre de la hostelería se adelantará a las 24:00 horas y se suspenderán las competiciones de deporte no federado. Las medidas se publicarán en una orden en los próximos días.

Navarra

IA: 847,129

Con las peores tasas de todo el país, Navarra todavía evita el confinamiento, pero no más restricciones. Así, las reuniones no pueden superar las seis personas y la hostelería y restauración dejan su aforo al 30 %, salvo en el exterior, que será del 5 0%. Reduce también la asistencia a bodas, comuniones y velatorios y los hipermercados y grandes superficies, que no podrán superar el 40 % de aforo.

La Rioja

IA: 435,29

La Rioja, acuciada por los altos índices de contagio y por la presión hospitalaria, fue de las primeras comunidades en tomar medidas dentro de la segunda ola. De hecho, el pasado miércoles, decidió ampliarlas 15 días más: distancia de 1,5 metros en hostelería, restauración, bares, cafeterías, sociedades gastronómicas o recreativo-culturales, y siempre en grupos de menos de seis personas no convivientes, igual que todas las actividades culturales, deportivas, cinegéticas y turísticas.

Aragón

IA: 455,47

Aragón, con una situación «ascendente» de casos, según el Gobierno regional, presentará este lunes sus nuevas medidas, pero ya ha anticipado que incluirán la limitación a seis del número máximo de personas en reuniones sociales, en el ámbito público y privado, y la reducción de los aforos en todas las actividades.

Cataluña

IA: 288,14

Con el objetivo de evitar un confinamiento severo, la Generalitat de Cataluña anunció el miércoles medidas muy duras. La más importante, el cierre de los bares y restaurantes (solo podrán servir comida para llevar) durante 15 días. Los gimnasios, los comercios y las instalaciones culturales y religiosas ven reducido su aforo. Cierran parques de atracciones y ferias, se cancelan las competiciones deportivas no federadas, se insta al teletrabajo y a clases universitarias telemáticas y el Govern pide no salir de casa salvo si es imprescindible.

Comunidad Valenciana

IA: 115,09

La Comunidad Valenciana ha prorrogado esta semana el cierre del ocio nocturno y ha priorizado el consumo en mesa en bares y restaurantes, además de decretar restricciones más duras en Elche, Orihuela, Guadassuar y Onda, municipios con más positivos.

Región de Murcia

IA: 336,97

Localidades como Lorca o Cieza están bajo restricciones, pero el Gobierno regional no ha aprobado medidas para toda la comunidad. No se descarta que lo haga en los próximos días.

Andalucía

IA: 226,27

La Junta de Andalucía decidió el martes confinar el municipio sevillano de Écija (unos 39.000 habitantes) y suspender las clases presenciales en la Universidad de Granada e imponer restricciones de horarios en los colegios mayores de esta ciudad.

Extremadura

IA: 262,06

La Junta aprobó el viernes limitar a seis personas las reuniones sociales tanto público como privadas en todo el territorio de la comunidad autónoma y el confinamiento de doce localidades.

Castilla y León

IA: 412,74

Castilla y León ha prohibido el consumo en las barras y fumar en las terrazas y ha dejado en seis el máximo de personas de reuniones en el ámbito privado. Además, mantiene bajo confinamiento perimetral en las ciudades de Salamanca, León y Palencia.

Castilla-La Mancha

IA: 343,26

Tras las restricciones de las primeras semanas de septiembre, Castilla-La Mancha ha visto cómo su incidencia acumulada ha caído. Aun así, ciudades como Cuenca o Guadalajara siguen bajo restricciones.

Comunidad de Madrid

IA: 451,87

Tras la disputa política entre el Gobierno central y el regional y la declaración del estado de alarma, la comunidad mantendrá, como medida más importante, el confinamiento perimetral de Madrid capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz hasta el 24 de octubre.

Baleares

IA: 123,36

Solo hay restricciones especiales en la isla de Ibiza.

Canarias

IA: 77,37

La pasada semana, las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera abandonaron las medidas más duras, en las que sólo permanece Tenerife. El Gobierno regional quiere implantar la obligación de PCR en los aeropuertos para los viajeros.