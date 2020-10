Dos niños de Santiago sufren lesiones graves en los ojos causadas por geles hidroalcohólicos

0

Santiago 16/10/2020 17:29 h

Dos niños acudieron al servicio de urgencias pediátricas del Clínico de Santiago con lesiones oculares graves, producidas por quemaduras debidas al uso de geles hidroalcohólicos utilizados para combatir el covid. La oftalmóloga Teresa Rodríguez Ares, jefa de la unidad de córnea del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) alerta que estas quemaduras pueden ocasionar úlceras corneales que hay que operar, y suponer pérdida de visión; aunque la mayoría de los casos suelen ser leves.

Los pediatras Federico Martinón y Susana Rey resaltan que si hay una exposición accidental a ese producto se debe actuar con rapidez, lavando la zona con agua abundante, y recibir asistencia médica de inmediato. Aconsejan asimismo que se mantengan esos geles lejos del alcance de menores, y que cuando estos los usen sea con supervisión de adultos.

«Hai uns días o Servizo de Información Toxicolóxica do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, publicaba o aumento significativo de intoxicacións accidentais por xeles hidroalcohólicos en nenos durante a pandemia e pedía precaución co uso deste xeles. Segundo Susana Rey [la responsable de las urgencias pediátricas del CHUS], no que vai de 2020 aumentaron un 900% os casos de intoxicación con respecto ao total do 2019, e a maioría deuse a causa da inxesta en menores», resalta la gerencia del área sanitaria de Santiago.