La discreta vida sentimental de Lidia Torrent

0

La Voz de Galicia martín bastos

19/10/2020 05:00 h

Confieso que a veces me pierdo en esto de los romances entre famosos. Estos días me enteré de que la famosa pareja que surgió de First Dates ya tienen vidas separadas. Y desde hace tiempo. Lidia Torrent, la guapísima hija de Elsa Anka, se hizo famosa por participar en el programa de citas de Cuatro junto a su pareja, el camarero argentino Matías Roure. Pero eso ya pasó a la historia y Lidia comenzó otra relación que lleva con la misma discreción de la anterior. La joven sale con el futbolista Jaime Astrain, y la pasada semana se convirtieron en dos de los protagonistas de una de las noches más glamurosas que recuerda la capital desde que se inició la pandemia del coronavirus. Y es que el Premio de Pintura BMW, celebrado en el Teatro Real, congregó a un buen número de rostros conocidos, dispuestos a apoyar con su presencia esta causa solidaria. Y, como ya hemos señalado, Lidia y Jaime acapararon todas las miradas a su llegada al evento. Guapos, elegantes y enamorados, forman una pareja de diez. La hija de Elsa Anka y el exfutbolista llevan saliendo desde principios de verano de 2019, y, pese a pasar el confinamiento por separado, están más enamorados que nunca. Por ello, y pese a mostrarse muy discretos, han posado abrazados y presumiendo de un amor que, hasta hace poco, preferían demostrar en la intimidad

Resines, por fin, se casa.

Antonio Resines (66 años) y Ana Pérez-Lorente (55) llevan treinta años juntos pero hasta hace unos días no se dieron el «sí, quiero». La ceremonia civil tuvo que ser aplazada por culpa de la pandemia pero, finalmente el pasado 10 de octubre la pareja pudo sellar su amor. Lo celebraron en la marisquería Rafa cercana a su casa, en el madrileño parque del Retiro. Solo un reducido grupo de amigos y familiares cercanos, entre los que se encontraba Ricardo, el hijo que Resines tuvo con su exmujer, Marisol de Mateo Menéndez, con la que se casó en 1981. «Ha estado todo muy bien, estamos muy contentos. No se puede considerar ceremonia, ha sido firmar y poco más», confesó el actor a la salida del restaurante portando alguno de los regalos. El actor y la productora comenzaron su relación en 1992. Antonio ya se había divorciado de Marisol y se encontró con Ana en un semáforo cerca del Teatro Barceló, en Madrid. Ambos han demostrado que hacen buen equipo aunque duerman separados incluso cuando se alojan en un hotel. No ha sido un camino fácil porque han tenido que superar los achaques de salud del actor (un cáncer de colon en 2015 y una angina de pecho) y dos crisis conyugales que acabaron con una ruptura. Tras reconciliarse dos veces han decidido casarse como culmen de su amor. También hacen buen tándem en lo profesional. Ambos han puesto en marcha proyectos como Historias de nuestro cine o Pa' habernos matao: Memorias de un calvo, la autobiografía de Antonio Resines. El propio actor confesó en la entrevista con Bertín Osborne que el camino no ha sido fácil y que por eso ahora han decidido «estar juntos hasta la muerte».