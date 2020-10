En Directo: Sanidade explica las restricciones que entrarán en vigor esta noche en Galicia

0

La Voz de Galicia TAMARA MONTERO U.RODRÍGUEZ

14/10/2020 13:53 h

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, comparece para explicar las nuevas restricciones adoptadas ayer en el subcomité clínico de expertos de la comunidad y que entrarán en vigor en la medianoche del miércoles al jueves.

Comesaña ha comenzado recordando recordando los datos de la situación epidemiológica de Galicia. La comunidad tiene una incidencia acumulada en los últimos siete días de 81,46 frente a los 128 casos por 100.000 habitantes de la media nacional.

Los casos de covid-19 en Galicia a día de hoy son 4.601. Hay 41 pacientes en la uci, el 0,9 % y 218 en planta, lo que supone el 4,7 %. La tasa de positividad en los últimos siete días es del 5,92 %.

Nuevas restricciones

En Galicia se limitarán las reuniones a un máximo de diez personas con carácter general. Además, se establece la restricción perimetral en los concellos de O Carballiño, O Irixo y Boborás, igual a la que está en vigor en los municipios de Ourense y Barbadás, por lo que los vecinos de estos tres municipios no podrán abandonarlos a excepción de motivos laborales, educativos o sanitarios. Verín también entrará en nivel 3 de restricciones, que incluye la prohibición de servir en el interior de bares y cafeterías.

El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Flores, ha explicado la medida de la restricción de reuniones sociales. «A medida establecerase para grupos de persoas e non para aforos, os aforos continuarán a ser os establecidos para toda Galicia», asegura. Cualquier evento familiar o social sí estará restringido a esa decena de personas, excepto en el caso de convivientes. Las excepciones serán aplicables en las actividades laborales, educativas, de formación reglada y administrativas.

La directora general de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, ha asegurado que a pesar de que los datos gallegos son mejores que en la media nacional «Existen ciertos indicios que nos hacen reflexionar y por tanto adoptar estas medidas, como la tendencia creciente en los últimos cuatro o cinco días».

Destaca la situación de Ourense, que en los últimos siete días ha tenido 229 casos nuevos y en los últimos catorce días, 475 casos. «Está bastante por encima de la media de Galicia, si bien es cierto que somos relativamente optimistas con las medidas porque parece que empiezan a dar frutos», ha asegurado Carmen Durán. En Ourense seguirán las medidas impuestas, entre ellas el confinamiento perimetral de la capital, teniendo en cuenta también que el número de PCR positivas están por encima del 9 %.

En cuanto a O Carballiño, también «ha habido un número importante de casos», 51 en los últimos tres días. La directora general de Saúde Pública ha justificado las nuevas medidas por las elevadas tasas.

También en Verín «sigue habiendo casos, no es un número muy elevado, pero el goteo es importante y llevamos ya mucho tiempo con las medidas de nivel 2, vemos que la incidencia no acaba de disminuír todo lo que querríamos».

El Sergas ha decidido también realizar una serie de acciones proactivas para hacer una búsqueda activa de casos. Anuncian cribados sistemáticos en diferentes grupos profesionales y de población. Sanidade explica que ya se han realizado pruebas a 51.000 personas entre personal de educación primaria y secundaria, de escuelas infantiles y temporeros. También hacen referencia al cribado de jóvenes en A Coruña y Santiago (35.000), a los que se suman diferentes profesionales entre farmacéuticos o policía nacional. «A día de hoy llevamos cerca de 144.000 personas cribadas y vamoa a incrementarlo en los próximos días», explica Carmén Durán. «Hoy ha comenzado el cribado en residencias universitarias de Santiago, que se extenderá a todas las universidades de Galicia. También se ofrecerá a podólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos... Y, por supuesto, cribados sistemáticos tanto a los trabajadores de centros sociosanitarios como a los residentes».

La tasa de positvidad de todos los cribados realizados hasta ahora no llega al 1 % en ningún grupo. En educación los positivos están en el 0,4 %, entre los jóvenes alrededor del 0,5 % y en el resto entre el 0,2 y el 0,4 %.

Sergio Vázquez, del comité de expertos, ha llamado la atención sobre el colectivo de universitarios. «Santiago é o segundo concello de Galicia, tras Ourense, cunha Incidencia Acumulada maior tanto en sete coma en catorce días. Esto está moi relacionado co inicio do curso universitario, estamos vendo un incremneto de contaxios entre universitarios, sobre todo en Santiago pero chega tamén a outras cidades universitarias», asegura. Advierte de que hay que evitar un incremento de la curva de cotagios en Santiago para evitar medidas más dudas, entre las que no se descarta, la restrucción de movilidad.

«Hai que intentar non facer festas mentres non pase todo isto, é duro pero hai que facer un exercicico de responsabilidade. Hai que ver o que está acontecendo en Granada ou Salamanca, preto dos 500 casos de IA e preto do confinamento. Está relacionado con festas universitarias e botellóns», dice Sergo Vázquez.

Tato Vázquez Lima, también miembro del Comité: «Pedir desculpas por maio/xuño: ao mellor transmitimos a sensación de que rematara a pandemia cando chegou a desescalada, que todos podiamos facer vida normal. A mensaxe non se interpretou ben. O virus convive con nós e vai seguir moito tempo». «Se somos responsables non teremos problemas serios despois, esa é a realidade e é o que intetamos facer en Galicia. Coa chegada da segunda ola, en Chequia xa se platexa unha volta ao confinamento. Creo que non temos que chegar a esta situación».

El conselleiro de Sanidade anuncia que se está elaborando un protocolo específico para el Día de Difuntos.

«A idea fundamental foi insistir no momento crítco das reunión, cando a xente quita a mascarilla. Sabemos onde se producen os brotes e quen contaxia na maior parte dos casos. E é neste contexto», insiste Comesaña.

En cuanto al cribado en las universidades, el conselleiro recalcó la colaboración y anunció que, de momento, está centrado en las residencias, pero que se extenderá a otros ámbitos.