Qué se puede hacer y qué no con la restricción de reuniones de diez personas

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 14/10/2020 21:01 h

Con el objetivo de limitar al máximo los contagios en las reuniones familiares, entre amistades y de ocio, el comité clínico ha extendido a toda Galicia la limitación de reuniones a un máximo de diez personas no convivientes, que entra en vigor la medianoche de este miércoles al jueves. Se restringen los grupos de personas no convivientes, pero no los aforos, que son los decretados para nivel 1 en aquellas zonas que no estén sometidas a mayores limitaciones para frenar brotes. Esto es lo que se puede hacer y no a partir de ese momento.

¿Qué pasa en los centros de trabajo y educativos?

Que la norma de máximo de diez personas no se aplica en estas situaciones, con lo que acudir al trabajo o ir a clase continuará haciéndose como hasta ahora, guardando siempre todas las medidas de protección y prevención sanitaria para limitar los contagios. Tampoco será de aplicación en las actividades de formación reglada, las ocupacionales y las administrativas.

¿Puedo ir a la autoescuela?

Sí, la actividad presencial en los centros de formación no reglada, academias y autoescuelas puede mantenerse, pero en este caso sí se aplica la restricción y los grupos no podrán superar las diez personas.

¿Sigue funcionando mi club de lectura?

Sí, pero también queda limitado a diez personas como máximo, ya que la restricción de grupos se aplica también a las actividades culturales en bibliotecas, archivos y museos.

¿Puedo ir al gimnasio?

Sí, pero las actividades que se realicen en grupo también tienen que reducirse a un máximo de diez personas. La práctica deportiva no federada se puede realizar en grupos de un máximo de diez personas. Cabe recordar también que la mascarilla es obligatoria en este tipo de espacios. Y la misma restricción de reunión se aplica a los centros recreativos.

¿Puedo ir a tomar algo o a cenar?

Sí, por supuesto, pero los grupos deben de ser como máximo diez personas no convivientes. Además hay que recordar que está prohibido fumar en la vía pública (incluyendo las terrazas) si no se puede garantizar en todo momento la distancia de dos metros con el resto de personas y que tan solo se puede retirar la mascarilla en el momento de la consumición y luego volver a colocársela. Lo mismo ocurre con los restaurantes.

¿Se pueden hacer actividades en la calle?

Sí, se puede, pero siempre respetando la restricción de grupos. Por ejemplo, se podría hacer yoga en un espacio público, pero en espacios de máximo diez personas. En las playas y las piscinas los grupos tampoco podrán ser de más de diez personas.

¿Se pueden celebrar bodas?

Sí, pero respetando los aforos. El acuerdo tras el fin de la desescalada establece un máximo de 250 invitados en las bodas y otro tipo de celebraciones civiles y religiosas y un aforo del 75 % en lo locales en los que se celebren los convites. En el caso de los velatorios, la nueva normalidad establecía un máximo de 60 personas. En el momento del entierro el límite se marca en 75 asistentes.