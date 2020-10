Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz: « He querido odiarlo, pero no lo lograba»

0

Redacción 14/10/2020 18:30 h

Raquel Perera vivió una relación de trece años con Alejandro Sanz que acabó en divorcio. Hace poco más de un año ese vínculo se rompió. Y ella ha decidido contar a la revista «¡Hola!» en una entrevista exclusiva cómo ha vivido toda esta situación. Mira al pasado recordando lo bueno y no tan bueno de haber compartido su vida con el artista internacional. «He llorado y he gritado a solas para sacar toda esa cólera que me poseía… He querido odiarlo, aunque lo cierto es que no lo lograba», reconoce Perera, que protagoniza la portada de la edición de este miércoles, compartida con la fotografía de Leonor y Sofía del 12 de octubre y con el beso de Rafa Nadal a Mery Perelló tras ganar su decimotercer Roland Garros. Perera señala que ha sentido rabia muchas veces y que ha tenido que luchar para que esa rabia no la dominara. Pero insiste en que entre los dos sigue habiendo un gran afecto y que sus hijos han sentido seguridad al saber que existía cariño entre sus padres también después de la separación.

«Me desperté del sueño como en la canción de Rocío Jurado... Un día sentí un crujido frío y seco. Me quedé fuera de su campo visual... El amor, a veces, es caprichoso», explica. Es una de las confesiones de Perera a la publicación semanal, en la que también apunta: «Que él saliera con otra persona hizo tambalearse mi autoestima, pero no mi dignidad». En estos términos habla de la relación que el cantante empezó con la artista cubana Rachel Valdés, que se hizo pública poco después de que se conociera la ruptura de la pareja. Y señala que su historia de amor «no se merecía un final con jueces». Rachel Valdés es modelo y artista plástica y protagonizó el videoclip de Marc Anthony Traidora.

Perera posa en la revista con diferentes estilismos: desde un vestido de terciopelo hasta un look desenfadado, con camisa y vaqueros. Son fotografías tomadas en el exterior, en el bosque. En el amplio reportaje de las páginas de la revista recuerda ciertas etapas de su relación con el cantante con cariño. Fue su asistente personal durante años, su mano derecha en el negocio de la industria de la música. «A Alejandro lo conocí en los Carnavales de Cádiz del 2005. Entré a forma parte de su equipo de trabajo. Ese día fue solo un ''hola, encantada'' y no volvimos a vernos hasta muchos meses después», cuenta. «Fue algo bonito y natural... Trabajábamos bien juntos, hablábamos durante horas... Y un día, de tanto buscarnos, nos encontramos, nos mirarmos y decidimos emprender un camino juntos», agrega. «Me atrajo todo él en general. Me conquistó su sensibilidad, su inteligencia y me enamoró conocerlo más en profundidad... Llegué a enamorarme hasta de sus defectos», apunta. Ella dice que tuvo claro que era el hombre de su vida en el primer viaje que la pareja hizo a solas y reconoce que, a pesar de la forma en la que acabó su historia de amor, la familia que ha conseguido al lado del artista ha superado sus expectativas.

Perera asegura que es una mujer que se siente libre, serena y renovada, y que se le pasan por la cabeza numerosos proyectos profesionales para desarrollar en el futuro. Ella y Alejandro Sanz son padres de dos hijos, Dylan y Alma. Los rumores de ruptura debido a la ausencia del artista en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. El cantante programó un concierto en la fecha del evento. Pero la pareja quiso confirmar la ruptura en las redes sociales. «Un amor puro y comprometido. Somos una familia y siempre lo seremos. Decidimos amarnos para siempre y así será. Lo eterno tiene la complejidad y la ventaja de transformar las maneras de amarse en otras direcciones, sin destruir el cariño, la lealtad y la responsabilidad conjunta sobre nuestros hijos. Nuestra familia está por encima de cualquier cosa...es diversa y bella, como la vida y así permanecerá. El mundo cambia, nosotros también, siempre amorosamente. Gracias por respetarlo», escribía Sanz entonces. Su exmujer dice ahora que quiere cerrar una etapa y abrir otra nueva en paz.