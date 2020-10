Celaá, sobre su vuelo a Bilbao tras declararse el estado de alarma: «Viajé por una cuestión médica»

0

«Viajé a Bilbao por una cuestión médica, una razón de salud». Con estas palabras la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha querido zanjar la polémica surgida después de que el viernes trascendiese que, tras aprobar el estado de alarma en Madrid, ella cogió un vuelo a País Vasco.

«Desgraciadamente, tuve que refugiarme en uno de los supuestos que tienen el real decreto ley. No me gusta saltarme las normas y un político debe ser ejemplar», ha explicado la ministra en una entrevista en Radio Nacional de España. «Yo soy una persona que siempre trato de cumplir las normas y, en este caso, lo hice. Igual que lo hice en abril cuando sufrí una situación muy dolorosa y mi madre falleció también y me quedé confinada», ha recordado Celaá.

Celaá viajó de Madrid a Bilbao en un vuelo de Air Europa que partió del aeropuerto de Barajas apenas una hora después de que la ministra de Educación aprobase junto al resto de miembros del Gobierno en el Consejo de Ministros la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Fue un pasajero del vuelo grabó a la ministra entrando en el avión.

Pintadas en su casa de Getxo

A pesar de que ese mismo días fuentes de su ministerio ya aclararon el pasado viernes que tenía una cita médica por un «cólico», el pasado domingo aparecieron pintadas exigiendo su dimisión en el muro exterior de la vivienda familiar de la ministra en la localidad de Getxo. Celaá ha dicho que ha denunciado el hecho y ha asegurado que conocen «quiénes son los autores, vamos a decir, intelectuales y ahí me voy a quedar». La ministra ha lamentado el suceso que para la gente del País Vasco «nos trae unos recuerdos que no queremos evocar». «Sabemos como esto empieza, empieza cacerolada, pintadas y lo tercero ¿qué?», ha advertido.