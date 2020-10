Países Bajos declara un mes de «confinamiento parcial» por el coronavirus

Dos jóvenes esperan para encontrar sitio en una terraza abarrotada en Ámsterdam, donde no es obligatorio el uso de mascarillas.

La Voz de Galicia redacción

14/10/2020 10:01 h

El primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció este martes la declaración de un «confinamiento parcial» durante cuatro semanas en Países Bajos porque «es la única manera» de frenar la segunda ola de coronavirus, después de registrar la última semana 43.904 nuevos positivos y convertirse en el tercer peor país de la UE.

En rueda de prensa, Rutte reconoció que esta medida, que entra en vigor el miércoles por la noche, «duele» a los sectores afectados y a la sociedad, y anunció que esto incluye el cierre de bares y restaurantes, la prohibición de venta de alcohol y drogas a partir de las 20.00 horas, y la «obligación» de uso de mascarillas en interiores.

Además, se puede tener a un máximo de «tres invitados en una casa por día», y se prohíben los deportes de grupo de aficionados (no de deporte profesional, que seguirá celebrándose, pero sin público), una medida para reducir también el uso del transporte público.

Holanda no es el único país que está tomando iniciativas ante una segunda ola del coronavirus que ha irrumpido con fuerza en Europa, lo que ha obligado a los países que no habían tomado medidas a hacerlo y a aquellos que lo habían hecho a reforzarlas ante el fuerte incremento en el número de casos, que se salda con récords diarios de contagios. España ya no es el país con mayor incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ha sido superada por la República Checa (521,5), Bélgica (429,5) y Países Bajos (387). España tiene 299,8, por lo que también está a punto de ser superada por Francia (299,7). Estas son las últimas medidas adoptadas en Europa.

Italia

Sin fiestas privadas ni partidos entre amigos. El último decreto aprobado por el primer ministro, Giuseppe Conte, entró ayer en vigor. Prohíbe las fiestas privadas, limita la asistencia a bodas, bautizos y otras ceremonias, restringe el horario de los bares y recomienda el uso de mascarillas incluso dentro de la propia vivienda cuando se está con personas que no vivan en el inmueble.

La medida que más reacciones contrarias ha provocado es la prohibición de los partidos de fútbol o baloncesto entre amigos. En general, el decreto prohíbe las fiestas privadas, ya sea en el exterior o en el interior de las viviendas, con más de seis personas y limita a un máximo de 30 el aforo en bodas, bautizos y otras celebraciones similares. Los bares y restaurantes deberán cerrar sus puertas a medianoche, pero tienen prohibido servir comidas y bebidas en terrazas a partir de las nueve, y también el consumo en el exterior desde esa hora. El decreto implica la cancelación de los viajes y excursiones escolares y restringe al 15 % la capacidad de los estadios deportivos.

Francia

Posible toque de queda nocturno. «No se puede excluir nada cuando se ve la situación de los hospitales», advirtió ayer el primer ministro francés, Jean Castex, ante las medidas que estudió ayer el Gobierno y que esta tarde anunciará el presidente, Emmanuel Macron. Una de las iniciativas que se han adelantado es un toque de queda que impediría salir a la calle por la noche y que se impondría en algunas de las áreas urbanas que se encuentran en alerta máxima. La lista de esas ciudades se ha incrementado desde este martes con la inclusión de Toulouse y Montpellier, que se vienen a añadir a París, Marsella-Aix en Provence, Lyon, Grenoble, Saint Étienne, Lille, así como la isla de Guadalupe en el Caribe.

República Checa

Cierre de escuelas y bares. El Gobierno de la República Checa decretó este lunes el cierre inmediato de todos los colegios, bares y restaurantes hasta el 3 de noviembre para reducir el nivel de contagios. Aunque esta semana había entrado en vigor un paquete de restricciones, que afectaban sobre todo a las escuelas y el sector del ocio, la más reciente subida exponencial de los contagios llevaron al Gobierno checo a endurecer las medidas durante el resto del estado de emergencia, que vence el 3 de noviembre. Así, si hasta ahora se realizaba en los colegios un sistema que combinaba enseñanza presencial y a distancia, ahora se ha decidido clausurar todo el sector educativo. Se clausuran, además, bares y restaurantes, aunque estos últimos podrán servir comida a través de una ventanilla al exterior, aunque no así los bares. Se prohíbe consumir alcohol en las calle y el número de personas en un grupo al aire libre no puede superar el número de seis.