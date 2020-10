Las medidas restrictivas salvarían la vida de más de 52.000 personas en España

0

La Voz de Galicia M. Viñas

13/10/2020 17:48 h

A día de hoy, han muerto en España 33.124 personas con coronavirus, según los datos del Ministerio de Sanidad. El Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), centro de investigación especializado en estadísticas de salud a nivel global, creado por la Fundación Bill y Melinda Gates, pronosticó hace unos meses con un certero tiro al palo que a 13 de octubre los fallecidos serían 33.765. Sus proyecciones raras veces fallan, lo que se suma a que Gates fue de los primeros en vaticinar la que se nos venía encima, advirtiendo tras la crisis del ébola que la comunidad científica «no estaba lista para la próxima epidemia», que sería «1.000 veces peor». Los últimos presagios de su instituto experto en evaluar futuros escenarios dibujan un panorama desalentador que, sin embargo, varía considerablemente si en la ecuación entra o no un factor muy presente estos días: las medidas restrictivas.

El IHME augura que en febrero del año que viene habrán muerto con covid-19 en España 58.833 contagiados, lo que supone 25.068 nuevos fallecimientos en solo cuatro meses. Pero lo peor no es la casi certeza de que, de seguir así, en un año de pandemia serán 59.000 las víctimas mortales, sino que hay un horizonte muy probable todavía más negro: las predicciones de la institución médica contemplan también qué pasaría si se relajase la protección individual y dejasen de aplicarse medidas restrictivas. Sin mascarillas, sin distanciamiento social, sin limitaciones de reuniones y sin confinamientos, la cifra se dispararía a más de 100.000 muertos en casi 12 meses.

Según el IHME, con ausencia de restricciones para frenar el avance del virus, España podría sumar en febrero del 2021 alrededor de 111.500 fallecidos, 77.762 más de los computados hasta ahora. Supondría unos 19.440 nuevos muertos al mes en lo que queda de otoño y durante todo el invierno. Los límites -aforos, prohibiciones, aislamientos- pondrían salvar la vida de cerca de 52.700 personas.

Las previsiones más optimistas se mueven en una horquilla que oscila entre las 51.887 y las 64.381 muertes previstas para cuando la pandemia esté a punto de cumplir un año, siempre teniendo en cuenta que las mascarillas seguirán siendo obligatorias y que la movilidad continuará estando reducida por zonas. En el mejor de los casos, en los próximos cuatro meses solo fallecerían 18.122 personas más.