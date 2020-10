Granada suspende quince días las clases en la Universidad e impone el toque de queda a los colegios mayores

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, advierte que se denunciará por falta grave a los reincidentes, con sanciones que superarían los 750 euros

No por tenerlo previsto, el dato ha sido menos decepcionante. En el Concello de Santiago sabía que esta noche de jueves previa al puente del Pilar iba a ser movidita en lo que respecta a las fiestas en pisos, pero el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG-PSOE), no esconde que es «moi insatisfactorio» que la Policía Local tramitase nada menos que veinte denuncias, el segundo peor dato desde aquellas 28 que se alcanzaron a finales de septiembre. «Teñan a seguridade de que os vinte van ser denunciados e sancionados», advierte.

Asegura el regidor que ya se temían «que isto puidera suceder na véspera da ponte do Pilar, polo que había un servizo policial reforzado para atender todas as denuncias e para tramitar todas as sancións que fose necesario», pero se lamenta porque no cree que la vía policial «sexa a solución razoable e satisfactoria, senón que o razoable e que todos teñamos responsabilidade persoal e que non teñan que intervir as forzas de seguridade do Estado», reflexiona. No obstante, mientras se sigan produciendo actos tan irresponsables y peligrosos por fomentar contagios de coronavirus, Bugallo deja claro que la Policía Local seguirá actuando con toda la contundencia posible.

