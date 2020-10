Twitter suspende la cuenta de Spiriman tras publicar que «el que se quiere curar de cáncer, se cura»

0

12/10/2020 16:02 h

Jesús Candel, el médico andaluz conocido como Spiriman, su alias en las redes sociales, indignó a miles de personas publicando la pasada semana el siguiente mensaje: «El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: el que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que no quiere, no lo consigue». Por eso no parece casualidad que Twitter haya suspendido su cuenta por violar las reglas de la plataforma, algo que ha sido celebrado por muchos usuarios.

Spiriman tenía más de 100.000 seguidores en esta plataforma y más de 300.000 en YouTube. Tras recibir una lluvia de críticas, Spiriman daba a entender en reflexiones posteriores que él veía esta enfermedad de forma distinta al sufrirla en primera persona, ya que el pasado mes de agostó confesó que estaba intentando superar un cáncer de pulmón muy agresivo: «Tengo cáncer, y por eso lo digo. Y los que tienen cáncer me entienden. Los que no, me insultan». «En la vida no todo depende de la ciencia, sino también de la suerte.Pero para mí,como médico y como paciente, la actitud positiva y la fuerza de la mente, son fundamentales y primordiales para vencer esta enfermedad. Siento que no lo entendáis, algunos», indicó Candel. «Sé que este mensaje está ayudando a los que quiero y pretendo ayudar con lo que vivo y que sufren cáncer como yo. A los que no lo sufrís en primera persona, entiendo que os cueste comprender lo que digo, en especial, los conocidos de pacientes oncológicos que me insultáis», añadió. Aunque lo cierto es que muchos pacientes con cáncer también censuraron la actitud del doctor, célebre también por participar en protestas de las mareas sanitarias en Andalucía y por los enfrentamientos que tuvo con Susana Díaz cuando la socialista presidía la Junta Andaluza, un pulso que incluso llegó a los tribunales.

Muchos mostraron en Twitter su desacuerdo con estas afirmaciones. Entre ellos, compañeros de profesión de Candel. Como el doctor gallego Manuel Viso, que publicó en la plataforma el siguiente mensaje: «Deseo tu pronta y completa recuperación Jesús, pero en esta ocasión le has dado la espalda a la ciencia. Puedo entender tu tuit pero genera confusión y posiblemente llegues a hacer daño a personas que lo sufren y a familias de quién ya se ha ido».

Los reproches llegaron de numerosas personas que han vivido de cerca la muerte de un amigo o familiar a causa del cáncer. En España fallecen unas 300 personas al día a causa de esta enfermedad y en algunos tipos de tumor la estadística indica que las posibilidades de supervivencia son muy bajas, más allá de la actitud que tenga el paciente a la hora de afrontar el tratamiento. «Mi madre falleció por un tumor cerebral a los 38 años, mi hermana y yo éramos muy pequeñas, aguantó 5 años con eso como la más valiente, intentando hacer que nuestra vida fuese lo más normal posible. No puedo entender que, teniendo la enfermedad que tienes, digas esto», le reprochaba a Spiriman una mujer en Twitter.

También cargó contra el médico tuitero el divulgador Pablo Barrecheguren. «Oye, Spiriman, tú que eres médico... ¿Si la recuperación de un paciente depende de su motivación, ¿por qué les dais fármacos en vez de cursos de motivación?», le preguntó.

«Que se lo diga a mi padre y a mi tía, tenían todas las ganas del mundo de vivir, mi tía en 5 meses se murió, no había cura, mi padre en 10 años. Mi padre no aguantaba más quimioterapia, si le pusieran a este toda la que le pusieron a mi padre, no dura ni 3 años», señalaba otro mensaje. «Mira, campeón, me alegro mucho de que estés mejor, pero he perdido gente muy querida por culpa del puto cáncer y te digo yo que todos querían vivir. No generalices y que todo vaya a mejor», le replicaba otro usuario.

Algunos incluso realizaron montajes con lápidas en las que puede leerse: «No quiso pelear por recuperarse»; «No luchó lo suciente»; «No se enfrentó a la enfermedad»; «No fue un héroe».

El director de fotografía Pol Turrents le respondió a Spiriman se había ganado el título honorífico de «peor persona de Twitter» en un mensaje que llegaba con diploma incluido y celebró que Twitter hubiera suspendido la cuenta del médico andaluz.

Spiriman ha protagonizado diferentes polémicas y algunas de sus declaraciones contra cargos políticos y judiciales han llegado a los tribunales. Una de las últimas controversias relacionadas con el médico granadino fueron las declaraciones que realizó después de la intervención de Pedro Cavadas en El Hormiguero, cuando indicó que no conocía a Fernando Simón y no quería conocerlo. «Conozco a varios médicos y cirujanos que trabajan en hospitales de Granada o Almería que pueden ser igual o incluso mejores que el doctor Pedro Cavadas, pero trabajan para la pública y no para la sanidad privada», apuntó en su canal de YouTube.