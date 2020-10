De «Antes muerta que sencilla» a «Antes facha que chavista», la versión de la canción que no comparte María Isabel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

12/10/2020 14:24 h

María Isabel, la cantante que ganó Eurovisión Júnior en el 2004 con el tema Antes muerta que sencilla, ha manifestado en un comunicado su desacuerdo con una versión de la canción de marcado carácter político que se está difundiendo sobre todo por las redes sociales e indicó que se ha puesto en contacto con la Sociedad General de Autores y Editores ( SGAE) para que en este organismo analicen el asunto e inicien algún tipo de acción, si lo consideran pertinente. «Tengo que deciros que estoy sorprendida por el uso de mi canción Antes muerta que sencilla en una parodia musical Antes facha que chavista que han realizado Los Meconios, InfoVlogger y Liusivaya sin mi autorización. No sabía nada y por supuesto yo no tengo nada que ver con este asunto. Los que me conocéis, sabéis que respeto la libertad de expresión, por supuesto, pero no comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción. He comunicado a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) este hecho para que estudien el caso y tomen las medidas legales contra la difusión de este vídeo sin mi autorización». Este texto fue difundido por la artista en su cuenta de Twitter.

El comunicado ha causado revuelo en las redes, con usuarios enfrentados en esta polémica. El mensaje acumula miles de tuits y de respuestas. Algunos le replican que María Isabel no puede impedir que otros utilicen su tema para hacer una parodia, apuntando incluso la normativa que lo permite, ya que aluden a la Ley de Propiedad Intelectual del 96. Otros le recordaron que si todo el mundo vetara las parodias no existirían las célebres chirigotas de los carnavales de Cádiz.

No es la primera polémica de este tipo en la que se ve inmersa la artista. En su cuenta de Twitter se publicó en el 2014 el siguiente mensaje: «Si estuviera Franco probablemente España estaría mejor! En varios aspectos, en otros no, lógicamente». Entonces también se encendió la polémica y la cantante lanzó un tuit diciendo: «Esto no lo he escrito yo! La cuenta esta se está haciendo pasar por mí... denunciar porfiii». El problema era que la cuenta sí era la suya, algo que le recodaron otros usuarios de Twitter y a lo que ella respondió: «Pues no recuerdo yo haber dicho eso... Aun así dejemos a los muertos tranquilos! La gente está muy aburrida... Chillo». Este episodio también está siendo recordado en las redes sociales por los que critican a la cantante.

Le han tocado el bolsillo. Su ideología es otra. Con la misma cuenta y dice que es otra. Lo que pasa que su público ahora es progre. pic.twitter.com/uKbcNgYt2m — Ani (@anitillla80) October 12, 2020

Otros defienden la postura de la andaluza, señalando que están monetizando la versión y eso vulneraría los derechos de autor y destacan un artículo de la referida ley: «No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor». El tema se ha convertido en un debate ideológico y legal. Mientras, el vídeo con la versión de Los Meconios con el título Antes facha que chavista se acerca a las doscientas mil reproducciones en YouTube, que siguen subiendo gracias a la polémica generada por el comunicado de la propia María Isabel. La parte que rezan «y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad» se convierte en «y hemos venido a opinar, aunque nos quieran censurar, quiere que sea delito hasta pensar. Ya basta, las personas necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad».

María Isabel logró el triunfo en Eurovisión Júnior en el 2004 con 171 puntos, la mejor puntuación de los 18 países participantes y muy por encima de los 140 logrado por el Reino Unido, que finalizó en la segunda posición del festival. Aquella niña de nueve años de Ayamonte fue la ganadora en un cásting realizado entre miles de niños de toda España y después, en aquella edición del concurso, que se celebró en la ciudad de Lillehammer (Noruega), sorprendió con su desparpajo a todos.