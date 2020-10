Pedro Sánchez: «El Gobierno no podía quedarse de brazos cruzados ante la evolución de la pandemia en Madrid»

0

10/10/2020 16:44 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó este sábado, en comparecencia de prensa junto al primer ministro portugués, Antonio Costa, con motivo de la XXXI Cumbre Hispano-Lusa en Guarda (Portugal), la decisión del Ejecutivo de declarar un estado de alarma territorializado en varios municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, porque no podían quedarse «de brazos cruzados» ante la situación «preocupante» en la región. «El Gobierno tenía dos opciones: no hacer nada o aplicar el estado de alarma», señaló,

Sánchez, que confía en que en los 15 días que dura la alarma esta situación pueda contenerse, insistió en que el Gobierno sigue «tendiendo la mano» a la Comunidad de Madrid para «trabajar conjuntamente». Reveló que, durante sus conversaciones estos días con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le trasladó que el Ejecutivo está abierto «siempre, siempre, siempre» a «hablar y negociar medidas» para las próximas semanas, pero que «cuando no se toman soluciones para aplacar la curva, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado». «Nosotros no venimos ni a imponer ni a tutelar; solo a ayudar, colaborar y cooperar -insistió-. En el momento en el que no se toman las soluciones que creemos que se deben tomar, lo que no puede hacer el Gobierno de España es mirar hacia otro lado. Nos vamos a poner siempre en la piel de los que sufren esta pandemia»