La Xunta interviene la residencia ourensana de Pereiro de Aguiar para controlar el brote de covid-19 Confía que la Justicia respalde las medidas adicionales aprobadas el miércoles, por ser las mismas que en la Mariña de Lugo

La Voz de Galicia J. G.

Santiago / La Voz 09/10/2020 12:54 h

La Xunta intervino hoy la residencia de mayores de Os Gozos, en el municipio ourensano de Pereiro de Aguiar, para controlar el brote de covid-19 detectado en sus instalaciones. La medida se adoptó tras confirmarse 23 nuevos contagios entre su personal y 3 entre las personas residentes, lo que sitúa el número total de casos por coronavirus en este centro en 112 residentes y 25 profesionales. Así lo avanzaron la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, al presentar esta mañana en la residencia compostelana de Porta do Camiño la campaña de vacunación de la gripe en estos centros en toda la comunidad, a partir del martes próximo.

«Un equipo de profesionais do Sergas xa se desprazou á residencia para facer un seguimento médico constante dos usuarios da mesma, así como para vixiar a correcta aplicación dos protocolos de prevención, seguridade e hixiene fronte ao coronavirus aprobados pola Xunta de Galicia. Ademais, os profesionais do Sergas velarán pola continuidade dunha atención sociosanitaria axeitada no centro», señala Sanidade.

La residencia ourensana se suma así a las de O Incio y Domusvi Outeiro de Rei, que también permanecen intervenidas. El objetivo es «velar pola calidade asistencial e sanitaria de todos os residentes», para lo que se pondrán a disposición del centro «todos os medios que sexan necesarios», agregó la consellería. Además se mantendrán los cribados periódicos entre el personal de las residencias de mayores gallegas para tratar de detectar casos de posibles profesionales contagiados y evitar así que transmitan el nuevo coronavirus a las personas mayores residentes, precisó Fabiola García.

García Comesaña afirmó que la Justicia respaldó hasta ahora las decisiones adoptadas por la Xunta para intervenir con el fin de atajar la pandemia. Y confía que respalde también las medidas adicionales aprobadas anteayer, por ser las mismas que se adoptaron en su día en la Mariña lucense, aunque en el gobierno autonómico estarán «suxetos ao que diga o tribunal», precisó.

Vacunación de la gripe

La campaña de vacunación de la gripe en los centros sociosanitarios gallegos llegarán a la totalidad de sus 25.000 residentes, y además a todo el personal, que son sobre 15.000 profesionales, precisó Fabiola García. La conselleira se vacunó al finalizar la presentación de la campaña, junto con una mayor usuaria de la residencia santiaguesa.

Fabiola García y García Comesaña insistieron en el interés de vacunarse de la gripe este año, para evitar que coincidan esta enfermedad y la covid-19. Ambas dolencias tienen semejanzas en el modo de transmisión, que pueden llevar a confusión.

García Comesaña resalta la buena respuesta de los profesionales de la sanidad pública, en quienes se adelantó la campaña de vacunación de la gripe a esta semana. Mostró su esperanza de una «alta demanda» por parte de la población gallega, y en especial las personas de grupos considerados de riesgo, para quienes se generaliza la vacunación a partir del día 13.