Pedro Cavadas arremete contra Fernando Simón: «No lo conozco, ni ganas...»

09/10/2020

Pedro Cavadas acudió ayer a El Hormiguero como invitado y Pablo Motos aprovechó para preguntarle (además de por sus casi milagrosas operaciones a pacientes prácticamente desahuciados) por la gestión de la pandemia del covid-19. Y Cavadas, que el pasado mes de enero fue criticado y tachado de alarmista por algunos cuando advirtió de la gravedad del coronavirus que aún no había cruzado la frontera china, volvió a ser claro y a expresar sin tapujos sus opiniones.

«Hablemos de la pandemia ya que en enero advertiste el peligro y lo contagioso que era este virus. También dijiste que China estaba mintiendo y te tacharon de alarmista, entre ellos Fernando Simón y la OMS: ¿Cuál es la razón porque la tú lo sabías y ellos no?», comenzó Pablo Motos, tras comentar el motivo por el que Cavadas aparecía con uno de sus dedos vendados (le mordió una serpiente de tres metros que tiene en la consulta).

«Surgió de pasada en una entrevista y di mi opinión, que era claro que un país que no tiene transparencia y que salen las noticias que quiere el Gobierno que salgan, cuando salen con olor a alarma no hace falta ser muy listo para darse cuenta. Era evidente», aseguró el médico.

«No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. Era evidente y todo el mundo ha ido por detrás. Estoy convencido que lo vi yo y unas decenas de miles de personas que tuvieran unos mínimos conocimientos, seguro», añadió.

«¿Qué opinas de cómo ha controlado la pandemia Fernando Simón?», le preguntó Motos, que durante estos meses ha sido muy crítico con la actuación tanto de Fernando Simón como con la de la clase política. «Se me está intentando enfrentar a una persona a la que no conozco ni tengo ningún interés, como debe ser, y a él le pasará lo mismo. No lo conozco, ni ganas. No sé quién lo ha controlado, pero quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal porque el resultado es muy malo», respondió.

Cavadas fue más allá aún. «Y no solo una vez sino dos y es más que probable que una tercera. Si el resultado es malo es que, quien estaba al cargo, lo ha hecho muy mal, pero no sé quién lo estaba. Cuando hay una catástrofe de verdad, que vengan gestores, me da igual el color, pero creo que hay profesionales en este país con talento suficiente como para poder gestionar una situación crítica. Si se pagan impuestos, quiero que esos recursos se gestionen para el bien común», afirmó.

«Ha habido muchas situaciones risibles y sería así si no fuera porque va de sufrimiento y ruina económica. Todo el mundo puede jugar con lo que quiera, pero están jugando con mis impuestos y yo quiero que se destinen para el bien común. Pero si llegamos al punto de las mascarillas no son necesarias, pero luego si lo son, pero es que no las había, se está engañando. No tengo filias y fobias políticas, pero si tú en tu trabajo hace cualquiera las cosas que se hicieron (decir lo contrario y lo opuesto) esa persona está fuera y se pone a otra que sí sepa. Los cambios de cromos están muy bien cuando estamos decidiendo si vamos a Disneyland o a la playa, pero cuando se está sufriendo lo que se está sufriendo tiene que haber buenos gestores y en España los hay para que se ponga al frente alguien que realmente sepa», explicó.

«No puede ser que tengamos los peores números en la primera ola... y en la segunda, ¿también los peores?», se preguntó el doctor. «Lo que no es tolerable es que un día se diga una cosas, mañana la contraria y luego todo era al contrario. Y luego salimos más fuertes... No sé quién ha salido más fuerte, el señor Amazon habrá salido más fuerte. No hemos aprendido nada, no hemos salido mejores. Eso de que ahora después de la pandemia habremos salido mejores, como brindis al sol, bueno..., pero no convence a nadie», añadió.

Motos le preguntó también cuánto creía que podía durar la pandemia, una cuestión que se preguntan muchos ciudadanos. «Entiendo que haya que contar mentiras a la población, pero no veo el motivo, pero como hay una profesión que consiste básicamente en eso, pues también se cuentan de la pandemia, y a volar», dijo.

Y también habló abiertamente de las vacunas y de su desarrollo. «Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada como Dios manda. Eso, son años, no meses. Hay propuestas de vacuna con ensayos clínicos que aceptamos como tal, y si la empezamos a administrar masivamente, a ver quién se come las primeras quince o veinte encefalitis que producirán cualquiera de ellas», advirtió. «Que una vacuna entre en Fase 3 significa que hay alguna posibilidad que, en unos años, sea eficaz y segura. Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro, una vacuna segura y testada pasado mañana, no se puede», explicó.

«La realidad es que, una vacuna, para que sea real, antes de un par de años no me la creo. Una cosa es tener una segura y otra que hasta que esté vacunado un porcentaje de población mundial suficiente para decir que es normalidad, otro par de años...», añadió, explicando que era un proceso muy complejo con muchísimos intereses creados.

También fue muy realista con la posibilidad de recuperar la normalidad que se vivía antes del mes de marzo en España. Motos le preguntó cuando sería posible eliminar la mascarilla de la vida de la población. «Me gustaría pensar que en un par de años será opcional y decisión de cada uno, pero no lo veo tan rápido», aseguró.

La visita de Pedro Cavadas a El Hormiguero batió récord de audiencia, logrando ser lo más visto de la temporada y el tercer programa más visto de la historia. Un total de 3.670.000 telespectadores siguieron la entrevisa con el médico, lo que supone un 23,3 % de cuota de pantalla.

Hace poco más de un mes, Cavadas ya exigió que se investigue la gestión de la pandemia en España. «No ha sido el virus sino la respuesta lo que ha provocado un empobrecimiento en España», aseguró en una entrevista en Diario de León.