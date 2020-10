Aumentan los positivos en Lugo por el brote en un bar de la capital

0

La Voz de Galicia

09/10/2020 14:14 h

Aumentan los casos activos de coronavirus en la provincia de Lugo tras la aparición de un brote en un bar de la capital lucense al que se vinculan seis positivos. Según fuentes policiales, se tramitaron una veintena de denuncias dirigidas a personas que estaban en el interior del local y que no hacían uso de la mascarilla.

En las últimas 24 horas se registraron 19 contagios nuevos en la provincia. Hay cinco personas ingresadas en la uci del HULA y 26 hospitalizados (uno en A Mariña, dos en Monforte, uno en Polusa y el resto en el HULA). Un total de 463 personas están en sus domicilios. Hasta este viernes, en Lugo han fallecido 91 personas, el cómputo entre altas y curados es de 2.735 y los casos totales son 3.320, según datos oficiales de la Consellería de Sanidade.

Ya no hay aulas de centros educativos de la provincia cerrados por coronavirus y en total son 31 los alumnos contagiados, que estudian en 25 colegios lucenses.

Hay tres positivos en el CPR Fingoi; y dos en el CEIP Veleiro Docampo de Castro de Rei, misma cifra de contagios que alberga el IES Lucus Augusti, el IES Muralla Romana y el CPR Plurilingüe La Merced de Sarria.

Hay un alumno contagiado en los siguientes centros:

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo (Castro de Rei)

CEIP Xoán de Requeixo (Chantada)

IES Val do Asma (Chantada)

CEIP Illa Verde (Lugo)

IES Leiras Pulpeiro (Lugo)

CEIP Anexa (Lugo)

CEIP de Casás (Lugo)

CEIP Menéndez Pelayo (Lugo)

CEIP Sagrado Corazón (Lugo)

CPR Galén (Lugo)

CPR Plurilingüe Padres Franciscanos (Lugo)

EASD Ramón Falcón (Lugo)

IES Ánxel Fole (Lugo)

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo)

CEIP Plurilingüe Poeta Avelino Díaz (Meira)

CPI Doutor López Suárez (Friol)

CPR Plurilingüe Fundación Educativa Torre de Lemos (Monforte)

CEIP Laverde Ruíz (Outeiro de Rei)

IES Xograr Afonso Gómez (Sarria)

CEIP Manuel Mato Vizoso (Vilalba)

El director del CEIP A Ponte, centro que ya no registra casos activos, precisó que los tres positivos que tuvo el colegio en días pasados se correspondían con alumnos que todavía no habían acudido a clase y que aún no se han reincorporado.

Residencias de mayores

En las residencias de mayores de la provincia, están contagiados 130 usuarios y 20 empleados de la Domus Vi de Outeiro de Rei y 42 mayores y nueve trabajadores de O Incio. Además, han dado positivo dos empleados de la residencia Orpea de Lugo y uno del geriátrico de San Bartolomeu de Xove. En los centros de discapacidad, está contagiado un trabajador de la residencia San Vicente de Paúl de Lugo.