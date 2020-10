El Gobierno decreta el estado de alarma en los diez municipios madrileños más afectados por el covid-19

0

La Voz de Galicia Francisco Balado

09/10/2020 13:08 h

El Gobierno decreta el estado de alarma en los diez municipios madrileños en los que ayer quedaron invalidadas las restricciones de movilidad tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Será por un plazo de 15 días, lo máximo que contempla la Constitución para hacerlo de forma discrecional. En caso de necesitar prolongar el estado de alarma, el Ejecutivo necesitará lograr el aval del Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió ayer a la noche un ultimátum a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que reactivase las medidas impuestas para cortar el avance de contagios, mediante una orden amparada en la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, o bien solicitando a Moncloa la aplicación del estado de alarma, o sería el propio Gobierno el que implantaría esta medida excepcional. Tal y como confirman fuentes de los dos ejecutivos, a lo largo de la mañana no se produjo ninguna llamada telefónica entre sus dos máximos responsables. La única interlocución entre Moncloa y Sol fue entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado. Finalmente Ayuso llamó a Sánchez una vez comenzó el Consejo de Ministros y mantuvieron una breve conversación en la que el presidente le trasladó que la decisión ya estaba tomada y que era firme: estado de alarma. En el ejecutivo autonómico consideran que las medidas son exageradas para la situación epidemiológica de la región, y denuncian que no se les está aplicando el mismo rasero que otras comunidades, como por ejemplo Navarra.

Sánchez convocó ayer de urgencia una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para esta mañana e impedir una operación salida de madrileños para disfrutar del puente del Pilar. A pesar de estar citados para las 08.30, finalmente la reunión del Gobierno se retrasó hasta el mediodía, concediendo una prórroga a la presidenta madrileña. El Consejo de Ministro fue presidido por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dado que el secretario general del PSOE viajó esta misma mañana a Barcelona para participar en un evento económico con Felipe VI.

Además de la capital española, los otros nueve municipios afectados por las restricciones de movilidad son Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Parla, Alcobendas, Alcalá de Henares, Leganés. Móstoles y Torrejón de Ardoz.

24 horas de vértigo

El plan para detener el avance del coronavirus en la Comunidad de Madrid ha sido reformulado en las últimas tres semanas hasta en tres ocasiones distintas. Primero el Gobierno regional restringió la movilidad en 37 áreas sanitarias; luego el Ejecutivo central acordó con las comunidades confinar perimetralmente los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes, por lo que diez ayuntamientos madrileños, entre ellos la capital, pasaron a estar automáticamente aislados. Este jueves, la Justicia se negó a ratificar de estas medidas al considerar que la orden de Salvador Illa afecta a los derechos y las libertades fundamentales. A las puertas del puente del Pilar, Madrid se quedó sin candado.

Inmediatamente, el ministro de Sanidad solicitó una nueva reunión con la comunidad, Isabel Díaz Ayuso se puso de urgencia en contacto con sus técnicos para ultimar otras directrices que poner sobre la mesa y Pedro Sánchez insinuó la posibilidad de mover ficha y decretar un estado de alarma en la región. El presidente del Gobierno consideró que era preciso tener en cuenta «todos los instrumentos y medidas» disponibles. A última hora, convocaba para este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para activar este mecanismo durante al menos 15 días.

El jefe del Ejecutivo español ofreció al regional «la máxima colaboración y cooperación» para aplicar nuevas medidas, respetando en todo momento sus competencias siempre que las actuaciones estuviesen sustentadas en «criterios científicos y técnicos» y fuesen «proporcionales» a la gravedad de la situación sanitaria. Recordó que el estado de alarma se demostró en el inicio de la pandemia un instrumento «muy eficaz» para controlar la propagación del virus, y que el Gobierno «siempre» lo ha contemplado entre las posibilidades a decidir. Al diálogo también se mostró abierta la presidenta autonómica, dispuesta a acordar acciones «sensatas, justas y ponderadas» para contener la expansión del virus. Sin embargo, prefirió contar primero con una orden «trabajada», «completa» y «sencilla», «una prioridad ineludible» antes de reunirse con Sanidad que al menos ayer no arrojó resultado alguno.

Ayuso, que avanzó que para «evitar más confusión a la ciudadanía» Madrid retirará las medidas cautelares que había solicitado ante la Audiencia Nacional, pidió a los madrileños, eso sí, que no saliesen de la comunidad y que siguiesen todas las recomendaciones sanitarias ante el puente del 12 de octubre. Reforzó su mensaje su vicepresidente, Ignacio Aguado —«Entiendo la incertidumbre y el hartazgo que pueden sentir muchos madrileños hoy. Pido, por favor, evitar la movilidad excesiva. La responsabilidad individual evita contagios y salva vidas»—, e igualmente otras voces, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apelaron al deber particular de los madrileños. El primero insistió en que «toda la población sabe las medidas que hay que tomar» y recordó que «si no se reduce la movilidad podría haber un incremento de los casos». En vez de «durar 15 días o un mes», el confinamiento podría llegar a alargarse «cuatro meses», sentenció. Por su parte, el regidor rogó a los ciudadanos que limitasen «todos aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios». No obstante, dejó un recado al Gobierno central: «Los escenarios de imposición, de intervención, y de sustituir el diálogo y la búsqueda de acuerdos por el Boletín Oficial del Estado han quedado definitivamente descalificados».

¿En qué situación queda ahora la comunidad? ¿Qué se puede hacer y qué no de momento? Se puede circular libremente por toda la región, entrar y salir de los municipios que permanecían confinados. Se mantiene, sin embargo, el cierre de bares y restaurantes a las 23 horas; también, la limitación de las reuniones a seis personas, salvo que sean convivientes o se trate de una actividad laboral o institucional, y de los velatorios. El aforo seguirá reducido al 50 % en locales comerciales y a un tercio en los lugares de culto.

Llamada de Sánchez a Ayuso

Según Moncloa y tal y como informa RTVE, el presidente del Gobierno habría llamado a Ayuso tras regresar de su viaje a Argelia para abordar las alternativas legales existentes. En esa llamada Sánchez habría planteado a la presidenta madrileña tres escenarios: que sea la propia comunidad de Madrid la que, basándose en sus competencias, organice unas medidas especiales para controlar los movimientos en la capital; que sea el gobierno autonómico el que pida la declaración del estado de alarma o que sea el Gobierno central el que declare esa situación excepcional sin que exista una solicitud previa.

Este mismo viernes está prevista una reunión entre el Sánchez y la presidenta madrileña.

A las 22:15h. he quedado con Pedro Sánchez en hablar mañana. A primera hora nos reuniremos en @ComunidadMadrid para ver alternativas. Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor.



Esperamos pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 8, 2020

El primero en reaccionar ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que estaba siendo entrevistado en La noche en 24 horas cuando se ha conocido la noticia.

«¿Es necesario el confinamiento de Madrid? La Comunidad adoptó medidas que han dado como resultado una bajada de la incidencia, estamos bajando todos los días el numero de ingresos», insistió el alcalde y portavoz del PP. «¿Qué fijación tiene Sánchez con Madrid?, ¿Tiene el valor de hacer lo mismo con otra comunidad autónoma que ha estado en una situación tan grave?». Almeida ha ido más allá al asegurar que «la Comunidad de Madrid ha estado en una situacion difícil sin el apoyo del Gobierno central (...) dejación de funciones, no se puede definir de otra manera.»