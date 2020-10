El Gobierno urge a Madrid y Cataluña a activar la aplicación Radar Covid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia efe

madrid 07/10/2020 17:54 h

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha pedido a las comunidades de Madrid y Cataluña que pongan en marcha la aplicación Radar COVID lo antes posible porque «la tecnología debe de estar por encima de los colores políticos cuando se trata de proteger a la ciudadanía».

Así lo ha dicho Artigas en su cuenta de Twitter este miércoles en la que también ha señalado que la pandemia de covid-19 ha demostrado que «es fundamental contar con una sanidad digital», por lo que esta se ha convertido en uno de los cuatro grandes macroproyectos tractores recogidos en el plan España Digital 2025.

Hasta el momento la aplicación móvil de rastreo de contagios Radar COVID, diseñada por el Gobierno español para contribuir a detectar posibles contagios del SARS-CoV-2, ha registrado casi cinco millones de descargas, según la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA. Sin embargo, entre los ciudadanos continúan las dudas sobre su funcionamiento y utilidad real, así como las garantías sobre el respeto a la privacidad.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha comprobado a través de un estudio que esta aplicación es segura, no registra datos personales y los códigos de confirmación de un positivo en la PCR son anónimos y no pueden ser rastreados. Según la Organización, las comunicaciones conectan únicamente con un servidor del Gobierno y no pueden ser localizadas, por lo que ha animado a los españoles a proceder a su descarga, ya que dos de cada tres aún no lo han hecho.

Desde la Comunidad de Madrid, el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha anunciado este miércoles que la Consejería de Sanidad ha decidido extender la aplicación Radar Covid a toda la región, después de que el pasado 11 de septiembre se pusiera en marcha un proyecto piloto en el municipio madrileño de Guadarrama durante tres semanas.

Ahora, la Consejería de Sanidad ha decidido extender el uso de esta tecnología a toda la Comunidad de Madrid, por lo que ha pedido a los ciudadanos que se descarguen la aplicación, la activen y empiecen a usarla porque si no la emplea un volumen importante de la ciudadanía tendrá menos eficacia.

El secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep María Argimón, manifestó el pasado lunes que la prioridad del Gobierno catalán es hacer un censo de universitarios y empezar a realizar test de antígenos, aunque señaló que esperaba que la aplicación se pudiera poner pronto en marcha en esa comunidad.