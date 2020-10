El comité clínico: «Vimos una bomba vírica con centro en Ourense y Barbadás»

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago 07/10/2020 10:44 h

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y miembros del comité clínico que decide las restricciones para luchar contra el covid en Galicia explicaron este miércoles por qué han puesto en marcha nuevas medidas en Ourense y otros concellos de la provincia. La capital y Barbadás quedarán confinados a partir de este jueves. la población no podrá entrar o salir en ellos a excepción de motivos laborales, educativos, sanitarios o para regresar a su residencia.

Los datos

En la capital se registra una tasa acumulada en los últimos 14 días de 417,2 casos y un tercio de las camas de uci están ocupadas, con un total de diez pacientes. Las tasas de incidencia están cuatro o cinco veces por encima de la media gallega. Se han contabilizado 138 nuevos casos en los últimos tres días y 439 en dos semanas. La incidencia acumulada de la comarca ourensana es de 219,7 casos por cien mil habitantes a 7 días y de 350,4 a 14 días, bastante por encima de la media de la comunidad. La positividad de las PCR está en el 11 %. En Barbadás hay una incidencia de 280,9 casos por cien mil en los últimos 7 días y de 344,3 en los últimos 14. En el área sanitaria de Ourense se ha activado el plan de contingencia, con revisión diaria de la programación quirúrgica. Además, han explicado que el perfil de casos de contagio en esta zona se centra en el ámbito de reuniones familiares entre no convivientes, por eso se decidió prohibir este tipo de encuentros. Consideran que se necesitan unos 18 días para revertir la situación, pero esperan tener resultados antes. Las restricciones entrarán en vigor en la medianoche de este miércoles al jueves.

Las medidas fallaron en cuanto a la movilidad, porque se desplazó gente entre concellos, ha dicho el conselleiro, por eso han optado por un endurecimiento de las restricciones. Los integrantes del comité han reconocido que las tasas de Ourense y Barbadás son preocupantes, y han señalado que restricciones de este tipo han funcionado en A Mariña.

Los motivos del cierre

El doctor Sergio Vázquez (HULA), miembro del Comité Clínico, explicó por qué se ha tomado esta decisión. «Vimos que realmente as tasas de incidencia acumulada a 3 e 7 días e sobre todo a 14 no Concello de Ourense estaban por riba de 400 casos e Barbadás achegábase aos 400 e e un incremento da presión asistencial en hospitalizacion e ucis». Ha dicho que no es un confinamiento, es restricción de movilidad. Ha señalado que era el momento de tomar las medidas. «Vimos claramente que había unha bomba vírica, en Ourense e Barbadás, e íase estendendo a concellos limítrofes», han apuntado.

José Flores, gerente del Sergas, ha asegurado que la «capacidade asistencial» de los hospitales gallegos está garantizada; tienen 50 ingresados en el CHUO, 9 en Verín y 4 en Valdeorras. «Non descartamos que nalgún momento se tome algunha outra medida asistencial. A capacidade dos hospitais está garantida. En canto a ocupación de camas, queremos anticiparnos á situacion mais esaxerada en Ourense».

Tato Vázquez Lima, también miembro del comité de expertos, ha querido mandar un mensaje a la población. «O comité clínico nin xulga nin castiga, somos un comité de profesionais sanitarios, facemos recomendacións baseadas na evidencia científica e sabemos que dan resultado porque témolo probado en zonas diferentes. Dirixímonos a poboación adulta, isto non é un xogo de picaresca, de como escapar das medidas. Estamos xogando á vida e á morte e temos que interiorizar que as medidas tentan evitar o contaxio, non castigar a ninguén. Se non o facemos, volveremos ter unha situación de dor e de sufrimiento. Non é cuestion de librar unha multa, é unha cuestion de salvar unha vida», ha apuntado.

El conselleiro pidió colaboración a todos para que las medidas duren lo menos posible. Agradeció el trabajo de los profesionales sanitarios de Ourense y a los ciudadanos que son escrupulosos. «Onte tivemos 193 casos positivos, un dos datos máis baixos das últimas semanas. Nese sentido a situación xeral en Galicia segue sendo estable con certa tendencia á baixa a dia de hoxe. Pero a situación non é homoxénea», ha indicado. Actualmente en Galicia hay 4.068 casos activos, con 34 pacientes en la uci (el 0,8 % del total) y 185 en hospitalización convencional (el 4,9 %). La tasa de PCR positivas fue ayer del 2,6 % y la media de los últimos siete días se sitúa en el 3,38 %. La incidencia acumulada de Galicia es de 107,58 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días y en 52,86 en los últimos 7 días, en ambos casos lejos de la media española.

Sobre la colaboración constitucional, el conselleiro ha comentado que ayer se puso en contacto con la Delegación del Gobierno y que siempre han obtenido la colaboración de las administraciones locales cuando se ha tenido que tomar medidas. Y con respecto a los indicadores del ministerio, rechazadas por la Xunta en la votación en el consejo interterritorial, ha dicho: «Levamos tomando as medidas dende hai moito tempo e tiñan que ter compoñente técnico. Tomamos estas medidas lonxe da situación que recolle a recomendación do ministerio, pero nun marco de anticipación. Madrid é mais grande e seguro que ten particularidades. Nós insistimos no grao fino, nos criterios técnicos e a proporcionalidade . A nosa experiencia é boa e moi boa, fomos quen de levantalas en canto a situacion se revirte».