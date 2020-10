Sharon Stone: «No es saludable tener a los hijos como el centro de la existencia»

0

La Voz de Galicia MARÍA ESTÉVEZ

LOS ÁNGELES / COLPISA 05/10/2020 05:00 h

Casi 30 años después de que Instinto Básico la convirtiera en una de las actrices más explosivas de Hollywood, Sharon Stone sigue siendo ella misma: hermosa y astuta, con esa misteriosa alquimia de estrella de cine. Hablando por Zoom, bromea con familiaridad sin dejar a un lado esa actitud altiva de quien, a sus 62 años, reconoce haber hecho la gesta de triunfar y mantenerse. Con la industria del cine hecha girones por la pandemia, la audiencia se refugia en las plataformas para entretenerse. Allí también se refugian los actores relegados al olvido que, sin embargo, mantienen intacta su idiosincrasia. A Stone ya no le ofrecen papeles en el cine, pero basta descubrirla en Ratched, una de las mejores series de Netflix, para entender que el glamur ha abandonado la gran pantalla y se ha mudado al televisor. En ella interpreta a Lenore Osgood: la madre cariñosa de un hijo vengativo. Todo en la serie es exagerado. Una narración dedicada a la enfermera Ratched, la villana que surge de la novela de Ken Kesey Alguien voló sobre el nido del cuco, y que explora la historia de este retorcido personaje.

-¿Pensó en algún personaje de cine o televisión a la hora de desarrollar su papel?

-Ya que estábamos haciendo una obra que se desarrolla en los años 50, pensé en hacer honor a las grandes actrices de la época. Hubo actuaciones memorables en esa década, especialmente de Barbara Stanwyck, de quien he visto muchas películas y quien me sirvió de modelo para mi papel. He intentado inspirarme en su afectación a la hora de representar mi personaje.

-¿Qué ha supuesto para usted entrar en el universo de Ryan Murphy?

-Fue realmente sorprendente porque no estaba acostumbrada a hacer televisión de esta manera; un día estás rodando el episodio 1 con un director y el siguiente grabas el episodio 6 con otro diferente. Me costó adaptarme a tantos directores distintos. Hubo un momento en que pensé que estaba perdiendo la cabeza y necesité refugiarme en mi compañera Sarah Paulson. Ella me sugirió vivir al día. Esa mentalidad, tan budista, me ayudó a adaptarme. Cuando conoces el personaje que estás interpretando, es más fácil permanecer todo el día dentro de su personalidad. Eso fue lo que decidí hacer; vivir dentro de mi papel durante todo el rodaje, especialmente cuando Ryan me lanzaba a hacer locuras junto a un mono. Con cualquier otro productor, me habría perdido. Pero Ryan te brinda la oportunidad de invertir tiempo en tu personaje, unirte al equipo y entender lo que los diferentes directores aportan al set. La filmación se hizo dentro de un ambiente cálido y maravilloso.

-¿Cómo describiría a su personaje?

-Sin revelar nada de la trama, puedo decir que Lenore es la madre de un paciente, aunque ella realmente podría ser una paciente. La relación con su hijo es muy difícil y va en busca de Jon Jon, el Dr. Hanover, para rogarle que trate a su hijo, sin embargo, inconforme con los resultados, hay un desencuentro entre el médico y la madre del paciente que se convierte en una trama de la historia, porque mi personaje recurre a la enfermera Ratched en busca de un tratamiento especial.

-¿Es cierto que su primer encuentro con el mono de su personaje fue en su casa?

-Efectivamente. Yo no estaba por la labor de trabajar con un mono, pero Ryan (Murphy) insistió en que era una parte fundamental de mi papel y me obligó a trabajar con él. La primera reunión que tuve con el mono fue en mi casa porque era necesario crear cierta familiaridad entre nosotros.

-¿Le sigue divirtiendo interpretar?

-Claro. Yo no acepté un trabajo de nueve a cinco. Esta es mi vocación y no consideraría seguir trabajando como actriz si no lo sintiera. Reconozco que tuve momentos donde vi muy negro seguir. Vengo de una familia de clase obrera y he protagonizado muchas películas de clase b, pero he luchado y he triunfado. Si me preguntas de qué me arrepiento te diría que de no haber seguido la recomendación de mi agente en algún momento, pero este ha sido mi camino y actuar sigue siendo mi mayor ilusión.

-Usted se ha quejado amargamente de la falta de responsabilidad de mucha gente al no ponerse la mascarilla...

-Y cuando me encuentro a alguien por la calle sin ella, les recuerdo que todos debemos llevarla. Es una irresponsabilidad ir sin mascarilla. Mi hermana pelea por su vida en un hospital de Montana donde está ingresada por contagiarse de coronavirus.

-¿Ha cumplido todos sus sueños?

-Tengo tres hijos y ellos son el centro de mi vida, pero no son toda mi vida. Pueden resultar sorprendentes mis palabras, pero no es saludable que una madre tenga a sus hijos como centro gravitacional de su existencia. Yo les doy todo de mí cuando estoy con ellos, son lo más importante de mi vida y la razón por la que me enfrento a cualquier cosa. Sin embargo, quiero hacerlo desde una perspectiva saludable, manteniendo mi vocación de actriz porque eso me convierte en una mujer completa.