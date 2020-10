El Sergas pide suspender las reuniones familiares este San Froilán

0

La Voz de Galicia La Voz

LUGO 02/10/2020 20:47 h

Ramón Ares, gerente del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, pide a los lucenses que dejen de hacer fiestas familiares este San Froilán al considerar que es lo más adecuado. En el caso de hacerlas, apela a la responsabilidad colectiva. Admite también que la situación de Lugo no es tan preocupante como hace unas semanas, pero que las comidas podrían generar brotes peligrosos y que serían prescindibles.

Rafa Monte, director asistencial del área sanitaria lucense, tiene claro que las fiestas de San Froilán son un riesgo, aunque asegura que los actos organizados por el Concello de Lugo cumplirán con todas las recomendaciones sanitarias. Lo que le preocupa son las tradicionales comidas familiares. «Tendemos a relajar las medidas porque se hace en casa, con gente que conocemos», explica Monte, que también pide a la población que actúe con responsabilidad y dice que «hay que intentar que las reuniones sean en sitios abiertos, utilizar mascarilla, lavar mucho las manos y que se limite el tiempo de las comidas con personas que no viven juntas». Además, desde el Sergas apelan a la responsabilidad y recomiendan a la gente mayor que no acuda a reuniones familiares con personas con las que no conviven. «El número de casos en Lugo está controlado ahora mismo, pero todos los días aparecen casos nuevos, por lo que la transmisión no es cero», añade Monte.

Casos activos

Este viernes se registraron 526 casos activos en la provincia de Lugo, por lo que desde el jueves se registraron 23 contagios nuevos. Hay cuatro personas en la uci del HULA y 28 hospitalizados (23 en el hospital de Lugo, uno en Monforte y cuatro en Polusa) y 492 pacientes están en sus domicilios. Hasta este viernes han fallecido 89 personas, el cómputo entre altas y curados es de 2.578 y las altas y fallecimientos suman 3.193 casos totales.

En las residencias de mayores, ha dado positivo un trabajador del centro de atención a personas discapacitadas San Vicente de Paúl (Lugo).

En la Domus Vi de Outeiro de Rei hay 161 residentes con coronavirus, seis están hospitalizados. Además, se han contagiado 21 empleados. Han negativizado ya nueve usuarios de este geriátrico.

Los centros educativos

En los centros educativos se ha registrado un positivo más en el IES Lucus Augusti, en el Muralla Romana y en el CPR de Fingoi, mientras que desaparecen los casos activos en Quiroga Ballesteros y en el centro La Inmaculada