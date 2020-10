Nuevas medidas restrictivas en Galicia: prohibidas las reuniones de personas no convivientes en Ourense

0

La Voz de Galicia TAMARA MONTERO U. RODRÍGUEZ

02/10/2020 14:14 h

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña ha comparecido para trasladar las decisiones tomadas por el subcomité clínico de expertos de Galicia.

Cambados entra en nivel 2 como ya estaban Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova y Meis. Por lo tanto, son cinco los ayuntamientos del área do Salnés afectados por las restricciones.

Verín mantiene las restricciones.

Ortigueira se convierte en el primer ayuntamiento de la comarca de Ferrolterra que pasa también a ese nivel 2.

En todo el ayuntamiento de Ourense no podrá haber reuniones de personas no convivientes.

El conselleiro de Sanidade aclara que los contactos con personas que no pertenezcan al núcleo de convivencia en la ciudad de Ourense se limitarán a «manter o tecido productivo, educación e os aspectos que teñen que ver con que a xente poida ir a traballar».

Los locales hosteleros y restauración seguirán abiertos, pero solo podrán estar juntas las personas que vivan bajo el mismo techo.

El área sanitaria de Ourense está a la cabeza en la suma de casos y ya es la segunda más afectada después de A Coruña con 850 casos activos. Solo en la capital hay actualmente 399 infectados.

A pesar de las medidas que ya estaban adoptadas, los indicadores en la ciudad siguen empeorando. La tasa de positividad está muy por encima de la gallega.

La incidencia acumulada en los últimos tres días es de 72,2 casos por 100.000 habitantes y en los últimos siete días es del 162.

El comité clínico gallego tiene claro que el origen está en las reuniones entre familiares y o convivientes y advierte de la gravedad de la situación.

«O que pasa en Ourense é realmente preocupante e o seguinte paso sería moi doloroso para a economía e as seguintes medidas serían moi restrictivas, basadas no confinamento. Temos unhas semanas críticas para que disminúa a taxa de contaxio», explica Tato Vázquez Lima, miembro de este comité y jefe del servicio de urgencias del Hospital do Salnés.

En las últimas 24 horas se han detectado en Galicia 206 nuevos positivos por covid-19 tras realizarse 5.900 pruebas PCR . A pesar de esto, el número de casos activos en la comunidad ha registrado una bajada ya que en la última jornada han recibido el alta 260 personas.

El número de víctimas mortales ha aumentado hasta las 749. Los dos últimos personas han muerto en centros residenciales: una mujer de 90 años usuaria de El Pinar de Culleredo y un hombre de 72 años de la residencia Nosa Señora do Viso de Lobeira.

Por áreas sanitarias, A Coruña y Ourense polarizan tendencias opuestas. A Coruña resta 60 casos activos con respecto al último balance, aunque sigue aglutinando 904 de todos los infectados que hay en Galicia. Ourense, por su parte y con algunas de las mayores restricciones, suma 51 casos más hasta los 850. Pontevedra tiene 765 casos (30 menos); Santiago 539 (cuatro más); en Lugo hay 526 (dos más); en Vigo son 491 (13 menos) y en Ferrol 128 (uno menos).

En el último balance, aumenta el número de hospitalizados. Hay 36 pacientes en la uci (tres más que ayer) y 207 pacientes en planta (cuatro más).

De todos los casos activos, 361 están vinculados a escuelas infantiles y centros educativos donde hay 32 aulas cerradas.

Residencias de mayores

Las residencias de mayores gallegas registran este viernes un total de 421 casos activos de coronavirus ?seis menos que ayer-, de los que 307 son usuarios y 114 son trabajadores.

Se suman esta mañana a la lista dos nuevos casos, el de un trabajador en la residencia de mayores Virgen Blanca, en Ourense, y el de otro empleado en la Santa Marta de Vigo; mientras se retiran, por dar negativo, 2 empleados de El Pinar, en Culleredo (A Coruña), 3 trabajadores del centro de O Incio (Lugo); un trabajador de A Milagrosa de Lugo y otro empleado de Nuestra Señora de la Salud, en A Peroxa (Ourense).

Son 307 los mayores infectados (uno menos que ayer), de modo que 131 pertenecen a la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo); 48 se encuentran en la residencia de O Incio (Lugo); 47 en Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense); 33 en la Ballesol de Oleiros (A Coruña); 17 en la Santa Marta de Vigo; 15 en Las Salinas, en Ourense, y 8 en el hogar residencial El Pinar de Culleredo (A Coruña).

También hay dos positivos entre usuarios en la DomusVi de Lalín (Pontevedra), otros dos en la Torrente Ballester de A Coruña, un mayor en un geriátrico de Arteixo (A Coruña); otro anciano en la DomusVi de Oleiros (A Coruña); uno en la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás (Ourense) y un último mayor en El Pilar, en Bergondo (A Coruña).