David Broncano, enamorado de la tenista Paula Badosa

La deportista reconoce que recurrió a especialistas «para que me ayudaran a salir de ahí porque no tenía ganas ni personal ni profesionalmente de hacer nada»

La tenista española Paula Badosa confesó haber pasado «por muchos momentos de ansiedad y de depresión» que le llevaron a sentir «miedos» que le impedían jugar al tenis, pero de los que se ha recuperado, gracias en buena parte a la llegada de Xavi Budó como entrenador, que ha provocado que haya pasado página y que se dé cuenta de que no pasa «nada» por perder un partido. «Pasé por muchos momentos de ansiedad, de depresión, lo reconozco. Estuve con especialistas para que me ayudaran a salir de ahí porque no tenía ganas ni personal ni profesionalmente de hacer nada. Perdía la ilusión de jugar al tenis, no disfrutaba nada cuando iba a jugar, sentía una presión y una obligación y unos miedos y no quería competir ni entrar en pista», remarcó Badosa en una reportaje de LaLigaSports.

Seguir leyendo