Los alumnos con un positivo en el aula se derivarán al autocovid

La Voz de Galicia

Santiago 01/10/2020

Los alumnos de los centros escolares de Galicia en cuya aula se haya detectado un positivo se derivarán directamente al autocovid, la prueba rápida que se realiza en los hospitales de referencia. Serán los padres los que tendrán que llevar a sus hijos a este test que permitirá reducir los tiempos de sospecha y decidir casi de inmediato si se debe aislar a escolares o profesores. El objetivo, según explicó el presidente de la Xunta tras la reunión semanal de su Gobierno, es evitar que esos niños acudan a los centros de salud o a los PAC, saltando un tramo sanitario que está recibiendo muchísima presión en estas primeras semanas de curso y que, además, supone un proceso más lento a la hora de recibir la información y tomar decisiones. Los pediatras llevan dos semanas denunciando una sobrecarga asistencial por la aparición de síntomas compatibles con el covid que prácticamente no les deja margen para la atención ordinaria de los menores.

Además, el Ejecutivo gallego va a liberar 23,5 millones de euros para que los centros educativos puedan realizar obras menores para mejorar la seguridad sanitaria del edificio o para adquirir material de protección. Entre otras cuestiones, el comité educativo ha decidido tomar como referencia los alumnos que reciben ayudas para la adquisición de libros para garantizar que puedan acceder a mascarillas lavables certificadas, así como facilitar un fondo para la compra de mascarillas higiénicas por si algún alumno tiene algún problema con la suya o se la olvida.

Por otra parte, el comité clínico ha decidido lanzar un cribado masivo entre el personal del Sergas. En total serán 44.000 personas, de las que 36.000 son sanitarios. Empezarán el próximo lunes.

Galicia acatará las normas de Sanidad

Alberto Núñez Feijoo ha asegurado que Galicia va a acatar todas las normas que imponga el Ministerio de Sanidad, aunque justificó su voto en contra en el comité interterritorial por considerar que se trata de medidas «incompletas, pouco concretas, pouco traballadas e sen criterio científico», señaló el presidente de la Xunta, quien completó su argumento afirmando que ninguna ciudad gallega está en la situación descrita por el Gobierno central. Cree el dirigente autonómico que Sanidad interviene de esta forma por un conflicto «bilateral» con la Comunidad de Madrid, y considera un error que se trate de trasladar esos criterios al resto de España cuando Galicia lleva meses aplicando medidas más completas y estrictas. «Así non se pode xestionar o sistema nacional de saúde», reflexionó Feijoo, que también criticó la falta de información y la precipitación a la hora de plantear las medidas. A su juicio, la pandamia debe salir cuanto antes del debate político y requiere debates «sosegados e co visto bo dos comités clínicos. Que non intenten invalidalos», reclamó.