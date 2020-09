Vota y opina: ¿Debería el Gobierno intervenir ya Madrid?

0

29/09/2020

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, acudirá al Ministerio de Sanidad esta tarde para reunirse con el ministro. Salvador Illa insistió ayer en la necesidad de que Madrid revise sus medidas, que han entrado en vigor este lunes, y que consisten en la ampliación de las restricciones de movilidad y contacto social a 8 zonas básicas de salud, hasta un total de 45, lo que afecta a más de un millón de madrileños.

El consejero madrileño aseguró hoy en una entrevista televisiva que «aunque no es la situación ideal que nos gustaría, en cuanto a contagios y a control asistencial está con una vigilancia diaria, entendemos que no se da la situación para tener que intervenir». ¿Cuál es tu opinión? Participa en esta encuesta:

Los representantes sanitarios del Gobierno central y del autonómico ya celebraron ayer una reunión pero no lograron alcanzar a un acuerdo. Tras el ecnuentro, Salvador Illa advirtió que «si no doblegamos la curva habrá que tomar decisiones más duras». El ministro detalló que la Comunidad de Madrid ha comunicado 13.449 casos más desde el viernes, 1.458 más que la semana anterior, con 223 fallecidos en la última semana, 40 más que la semana anterior. «En Madrid hay transmisión comunitaria y no se ha tomado el control de la pandemia, las cifras siguen aumentando», subrayó. Y aseguró que «no es descartable que haya que tomar más medidas. Hay que actuar con determinación. Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar y que vea los datos tal y como son».

Además, el ministro explicó que habría que restringir el consumo en las barras de los bares y restringir la ocupación de las terrazas de los establecimientos de hostelería al 50 %. Preguntado por los criterios para establecer medidas en Madrid y no en otros territorios con incidencias similares, Illa recordó que Madrid tiene unas características y «especificidades» que la convierten en un caso especial.

Cuestionado sobre el motivo por el que no se adoptaron medidas antes en Madrid, pese a que en agosto ya había zonas básicas de salud que superaban los 1000 casos por cada 100.000 habitantes, Illa evitó dar una respuesta, y afirmó que «estamos donde estamos» y hay que actuar ahora.