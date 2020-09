El Gobierno baraja tomar el control sanitario de Madrid si no se revisan las restricciones

La Voz

; Almeida acusa al Gobierno central de «enredar» y confundir a los ciudadanos Denuncia la programación de una rueda de prensa «prácticamente simultánea» del ministro Illa con la de Comunidad de Madrid ATLAS TV

El alcalde de Madrid defiende que el ministro de Sanidad confunde a los ciudadanos y cambia de criterio sin datos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a avalar este sábado la decisión de la Comunidad de Madrid de no confinar toda la capital porque «la situación no es la misma en toda la ciudad» y ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de «enredar», confundir a los ciudadanos y cambiar de criterio sin datos. «En vista de la tasa de contagios tendremos que actuar ahí donde la tasa es peor», ha asegurado Martínez-Almeida, que ve coherentes las medidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y niega segregación porque quienes critican las restricciones no lo hacen por las decisiones adoptadas sino porque no se extienden fuera de las 45 zonas básicas.

