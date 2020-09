Vilanova suma 20 casos y aplicará las mismas restricciones que Vilagarcía

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilanova / Cambados 25/09/2020 13:05 h

No hay datos oficiales pero todo indica que el brote en la fábrica de Avícola de Galicia (Cambados) está detrás del repunte de casos positivos en covid-19 que ha registrado Vilanova en las últimas horas. De hecho en Cambados solo tienen registrados tres casos por este brote y el resto se distribuyen por el resto de la comarca, teniendo en cuenta que la factoría tiene trabajadores de varios municipios del entorno. En Vilanova tienen a esta hora veinte positivos, han puesto su semáforo del covid en rojo y anuncian que a partir de esta noche entraran en el club de los concellos gallegos sujetos a restricciones, como lo está la vecina Vilagarcía.

Anticipándose a lo que pudiera llegar, el alcalde Gonzalo Durán emitió ayer un bando aconsejando a la población que asumiese estas restricciones independientemente de la resolución de la Xunta y, hoy, la situación demuestra «que teníamos razón», señaló el regidor popular.

Estas limitaciones abarcan a todos los ámbitos, reduciéndose en un cincuenta por ciento el aforo en los establecimientos de hostelería y a diez personas las reuniones familiares, entre otras muchas.

Gonzalo Durán compareció este mediodía ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje contundente a la ciudadanía. «Depende de nosotros, cada uno es responsable de lo que pasa en su casa, o tomamos medidas o nos vemos en los tanatorios», indicó. «Cortemos totalmente el ocio, es mejor hacer eso ahora una o dos semanas que estar liados dos meses, porque el daño económico será mucho menor. Si queremos salud económica, esta comarca tiene que volver a ser segura y, para eso, hay que ser serios. Nada de reuniones familiares y que no venga gente de otros sitios. Sé que lo que digo no es popular y no gusta, lo siento, en este momento me da igual. Del trabajo a casa y de casa al trabajo y cuidadito en las casas de los ancianos».

«La situación es la más grave de toda la pandemia», abundó, pide a otros concellos como Cambados y Ribadumia que también tomen medidas para aplicar restricciones dada la movilidad que existe en esta comarca y anuncia dureza en Vilanova con las multas por no llevar la mascarilla. «En Vilagarcía sigue habiendo gente por la calle fumando y sin mascarilla y cruzándose con los demás, y no se puede. Y ver a las señoras mayores dándose besitos aunque sea con mascarilla tiene narices...», añadió Durán.