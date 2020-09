Los casos de covid se mantienen en Galicia a pesar de superar los 200 nuevos contagios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia U.R.

la voz 25/09/2020 13:14 h

El número de casos activos de covid-19 se mantiene estable en Galicia con 4.452 infectados, a pesar de sumar 221 nuevos contagios, ya que las altas han vuelto a superar a los positivos.

A Coruña es el área sanitaria con más infectados a pesar de sumar solo cuatro casos, tiene 1.109 casos activos. En cambio, Pontevedra sigue a la cabeza de la subida y añade 24 casos más hasta los 784. Por su parte en Vigo son 511 casos activos (nueve más) y en Ourense 668 (nueve más). El resto de áreas sanitarias resta en la balanza del covid en la comunidad. Lugo tiene diez casos activos menos (630 en total); Santiago cuenta con 578 (30 menos) y Ferrol con 172 (siete menos).

De todos ellos, hay 242 hospitalizados en Galicia. 32 personas se encuentran en la uci (dos menos que ayer) y 210 en planta (diez más que en el balance anterior). Otras 4.210 personas están pasando la enfermedad en sus domicilios.

El número de víctimas mortales no ha aumentado desde este jueves y son 726 las personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia.

De todos los casos activos, 219 pertenecen a escuelas infantiles y centros escolares en donde hay 54 aulas cerradas.

En cuanto a las residencias de mayores, hay 340 usuarios contagiados (33 más) y 134 profesionales (16 más).

Vilanova suma 20 casos y aplicará las mismas restricciones que Vilagarcía

El alcalde Gonzalo Durán hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos. «De casa al trabajo y del trabajo a casa. O tomamos medidas o nos vemos en los tanatorios»

Bea Costa

No hay datos oficiales pero todo indica que el brote en la fábrica de Avícola de Galicia (Cambados) está detrás del repunte de casos positivos en covid-19 que ha registrado Vilanova en las últimas horas. De hecho en Cambados solo tienen registrados tres casos por este brote y el resto se distribuyen por el resto de la comarca, teniendo en cuenta que la factoría tiene trabajadores de varios municipios del entorno. En Vilanova tienen a esta hora veinte positivos, han puesto su semáforo del covid en rojo y anuncian que a partir de esta noche entraran en el club de los concellos gallegos sujetos a restricciones, como lo está la vecina Vilagarcía.

Anticipándose a lo que pudiera llegar, el alcalde Gonzalo Durán emitió ayer un bando aconsejando a la población que asumiese estas restricciones independientemente de la resolución de la Xunta y, hoy, la situación demuestra «que teníamos razón», señaló el regidor popular.

Estas limitaciones abarcan a todos los ámbitos, reduciéndose en un cincuenta por ciento el aforo en los establecimientos de hostelería y a diez personas las reuniones familiares, entre otras muchas.

Gonzalo Durán compareció este mediodía ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje contundente a la ciudadanía. «Depende de nosotros, cada uno es responsable de lo que pasa en su casa, o tomamos medidas o nos vemos en los tanatorios», indicó. «Cortemos totalmente el ocio, es mejor hacer eso ahora una o dos semanas que estar liados dos meses, porque el daño económico será mucho menor. Si queremos salud económica, esta comarca tiene que volver a ser segura y, para eso, hay que ser serios. Nada de reuniones familiares y que no venga gente de otros sitios. Sé que lo que digo no es popular y no gusta, lo siento, en este momento me da igual. Del trabajo a casa y de casa al trabajo y cuidadito en las casas de los ancianos».

«La situación es la más grave de toda la pandemia», abundó, pide a otros concellos como Cambados y Ribadumia que también tomen medidas para aplicar restricciones dada la movilidad que existe en esta comarca y anuncia dureza en Vilanova con las multas por no llevar la mascarilla. «En Vilagarcía sigue habiendo gente por la calle fumando y sin mascarilla y cruzándose con los demás, y no se puede. Y ver a las señoras mayores dándose besitos aunque sea con mascarilla tiene narices...», añadió Durán.