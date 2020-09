¿Por qué dejarán de venderse en España las mascarillas KN95?

0

La Voz de Galicia

24/09/2020

Las mascarillas KN95, equivalentes a una FFP2, dejarán de venderse en España en octubre. Esto no quiere decir que no sean seguras o que, quien las tenga, no pueda seguir usándolas, si no que nadie podrá comprarlas a partir del 30 de septiembre en nuestro país.

¿Por qué ocurre esto? El pasado 23 de abril, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo emitió una orden que autorizaba el uso de estas mascarillas, de fabricación y homologación china, y de otros Equipos de Protección Individual a pesar de no contar con el certificado oficial de la Comunidad Europea. «Considerando que, ante la situación actual de escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) con el marcado CE reglamentario en base a normas armonizadas, es necesario ampliar el listado de normas consideradas como equivalentes», decía esa orden publicada en el BOE. «Esta autorización tendrá carácter temporal, finalizando su validez en el momento en que se complete la evaluación de conformidad necesaria para poner el marcado CE a dichos productos, o hasta el 30 de septiembre de 2020», especificaba.

En la lista de productos autorizados y que ya no podrán venderse a partir de esa fecha en España, no solo figuraban las mascarillas KN95, conformes a la norma china GB2626-2006. También se verán afectadas las que se producen de acuerdo a la especificación estadounidense NIOSH-42CFR84 (de tipo N95, R95 y P95), así como a la australiana AS/NZ 1716:2012, la coreana KMOEL- 2017-64 y la japonesa Japan JMHLW-Notification 214, 2018. Todas ellas desaparecerán de las farmacias y tiendas españolas.

Se podrán seguir adquiriendo mascarillas FFP1, FFP2 y FFP3, pero deberán contar con el sello europeo CE. ¿Qué significa el marcado CE? Esa marca colocada en un producto o en los documentos que lo acompañan, indica que el producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas Europeas o de las normas técnicas EN (Normas europeas) que afectan a la comercialización de ese producto. Un producto con el marcado CE puede comercializarse en todo el territorio de la Unión Europea.

El Gobierno no recomienda su uso para la población general

Las mascarillas EPI (Equipos de Protección Individual ) pueden ser de tres tipos: FFP1, FFP2, y FFP3. El Gobierno las rescomienda fundamentalmente su suo para los sanitarios o cuidadores de pacientes con covid-19.

Para la población general y sana se recomienda siempre el uso de mascarillas higiénicas.