Vilagarcía y parte de Milladoiro se suman a las restricciones, que se amplían en Ourense

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 23/09/2020 16:37 h

Nuevo cambio en el mapa de restricciones en la comunidad gallega para evitar el avance de la epidemia de coronavirus. El comité clínico ha decidido ampliar las limitaciones a los municipios de Vilagarcía y a zonas concretas de Milladoiro, en Ames, una de los principales núcleos de población del área metropolitana de Santiago. Además, se amplía el perímetro en el que se aplican medidas de especial restricción en Ourense.

Desde esta medianoche, los aforos quedarán reducidos al 50 %, se prohíbe el consumo en barra en la hostelería y no podrá haber reuniones que superen las diez personas no convivientes en el municipio de Vilagarcía y en el ámbito de Milladoiro que comprenden ambos lados de la avenida de Rosalía y la rúa Anxeriz, en las interacciones con las calles Raxoeira, Pardiñeiros y Figueira. En estos dos municipios también se marcarán límites en los asistentes a velatorios y entierros y a celebraciones como bodas o bautizos, aunque se decretará una moratoria para este fin de semana. Los eventos programados se podrán celebrar en las condiciones previstas siempre que se comuniquen a la jefatura territorial sanitaria.

En Ourense, el perímetro de la restricción de reuniones a un máximo de 5 personas no convivientes y la prohibición de servir en el interior de bares y cafeterías y limitando el servicio en las terrazas a un máximo de cinco personas por mesa empezará a aplicarse también en el área que delimitan las rúas Progreso (desde Ponte Romana hasta el cruce con Praza Abastos, la calle Irmáns Xesta, la avenida de Portugal hasta el cruce con la calle Irmáns Xesta, el camiño Lobismo, las calles Salto do Can, Carballo, Sobreira y la nacional 525 desde el cruce con la calle Sobreira hasta el cruce con la avenida Ribeira Sacra, así como la avenida Ribeira Sacra hasta Ponte Romana.

Continúan en vigor, además, las restricciones impuestas en los concellos de Santiago, Silleda, Lalín, Lugo, Poio, Pontevedra, VIlaboa, Marín, Verín y el resto de Ourense, que son las mismas que se aplican ahora a Vilagarcía y Milladoiro. También se mantienen las restricciones en los barrios de A Coruña donde la incidencia del covid-19 ha sido más alta (Os Mallos, Sagrada Familia, Ventorrillo, Agra do Orzán, As Conchiñas y la zona de la estación).

Las medidas se publicarán en un DOG extraordinario a lo largo de este miércoles y serán revisadas en siete días.