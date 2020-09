La polémica e inaudita decisión de Juan José Ballesta en «MasterChef Celebrity»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 23/09/2020 10:22 h

Noche agridulce en MasterChef Celebrity. Mientras que Juan José Ballesta saboreó las mieles del triunfo hasta en dos ocasiones, Melanie Olivares tuvo que despedirse del programa al ser eliminada. El actor protagonista de El Bola se coronó como uno de los mejores de la primera prueba individual y logró la capitanía en la prueba de exteriores junto a Josie, que con su histrionismo condujo a la prueba de eliminación a su equipo.

Pero antes los concursantes tuvieron que cocinar un plato típico de la matanza, haciendo ellos mismo el embutido. Cocinaron por parejas y Celia Villalobos volvió a ser una de las protagonista (le tocó cocinar junto a Gonzalo Miró) y los dos decidieron hacer chorizos, lo que dio pie a varios chascarrillos. «Es que yo, como veo tanto chorizo, pues hemos decidido hacer chorizo», explicó a los jueces. Pepe Rodríguez le preguntó cómo se llevaba con ellos: «Malamente. Es lo que más odio. Pero los chorizos de Cantimpalos me encantan», aseguró. Carlos Latre, invitado en esta prueba, se encargó de imitar a Rajoy mientras degustaba los chorizos.

Ya en la prueba de exteriores la temática fue parte de la película Grease, ya que se desarrolló en un autocine, donde los equipos comandados por Josie y Juan José Ballesta tuvieron que elaborar un menú de comida rápida típicamente americano.

Mientras que Josie parecía desquiciarse por momento con la barbacoa, Juan José Ballesta logró que su equipo se proclamase ganador y se emocionó al poder destinar la donación del programa a una organización benéfica de Parla, su localidad de nacimiento. «Que ilusion poder donar el premio a la fundación de Parla, de mi barrio. Estoy a punto de llorar», aseguraba.

En la prueba de eliminación Juan José Ballesta tuvo un poder inédito que decidió no usar, algo que no sentó bien a algunos de sus compañeros. Primero su «privilegio» fue tener que repartir los guisos que sus compañeros debían arreglar. Se trataban de tres elaboraciones mal ejecutadas de las que los concursantes debían hacer un plato. Tras repartir las tres elaboraciones entre sus compañeros, a los pocos minutos fue requerido de nuevo por los jueces para informarle de que tenía el poder de salvar a dos compañeros. El actor dudó un momento, entre salvar a Melanie, a Nicolás o a Raquel Meroño, pero finalmente decidió no usar ese poder y que terminase expulsado el que peor cocinase. Mientras que Raquel Sáchez Silva aseguraba que había tomado la decisión con el corazón, Melanie Olivares mostraba su disconformidad con lo que había hecho.

Mientras tanto, ajeno a todo Josie se embadurnaba de harina, asegurando que si no estaba bien sucio, los jueces no lo valoraban bien.

Finalmente Nicolás, Gonzalo y Melanie fueron los peores de la prueba, al no lograr resolver con éxito el reto de arreglar el guiso inacabado. «Me ha salido así Pepe, lo siento, es lo que me ha dicho mi cuerpo. No quiero más ventajas envenenadas como hoy, es un compromiso y es una putada», aseguraba Juan José Ballesta desde el balcón al recordarle que había perdido de la oportunidad de salvar a dos de ellos. Finalmente Melanie Olivares fue la expulsada.

«No he sabido cómo funciona esto, no he sabido cocinar, estaba bloqueada. No cocino de forma elaborada. Gonzalo y Nicolás han hecho platos elaborados antes, yo no he hecho nada, la expulsión es justa. Me llevo a mis compañeros, me llevo a mi Terre, quiero que gane Pepa», aseguraba.

MasterChef Celebrity logró una media de más de 2,5 millones de personas (21,9 % de cuota) y logró el minuto más visto del día, a las 22:47 horas con 3.558.000 seguidores y un 21,7%. La serie de Antena 3 Mujer, logró la segunda posición del prime-time con1.781.000 de telespectadores y un 17,4 de cuota de pantalla.