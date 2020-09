Salvador Illa: «No me he reunido con el comité científico en los últimos meses e ignoro si lo ha hecho Fernando Simón»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

redacción 22/09/2020 10:07 h

El mismo día en el que un grupo de veinte científicos españoles de primer nivel piden una evaluación independiente de la crisis del covid en una carta que se ha publicado en la revista médica Lancet Public Health, Salvador Illa ha asegurado que no se ha reunido con el comité científico creado por el Gobierno desde hace meses. «¿Por qué no hay una autoevaluación? Estamos combatiendo la pandemia. Dijimos que haremos una evaluación independiente, con espíritu constructivo. Me he comprometido a recibir a uno de los firmantes de esta iniciativa (la carta publicada en The Lancet). El comité científico se reunirá de nuevo en próximas fechas. No se ha desactivado, pero yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses. Ignoro si lo ha hecho Fernando Simón, no puedo confirmarlo», ha asegurado el ministro de Sanidad en una entrevista en la Cadena Ser.

También ha hablado de la situación de Madrid tras el acuerdo alcanzado ayer por Pedro Sánchez e Isabel Ayuso. Illa, cree que «en estos momentos» la Comunidad de Madrid no debe pedir el estado de alarma aunque habrá que estudiar si se deben adoptar medidas complementarias y ha pedido a los madrileños que restrinjan la movilidad al máximo y las reuniones sociales «en la medida de lo posible».

🔴Directo | Salvador Illa (@salvadorilla): "El comité científico se va a volver a reunir en próximas fechas. No se ha desactivado, pero yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses. Me consta que están en contacto con ellos" https://t.co/eC27VxZbTU — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) September 22, 2020

En declaraciones a la Cadena Ser, Illa ha considerado que tampoco procede en estos momentos que el Gobierno decrete el estado de alarma.

«Recomendaría a los madrileños que en estos días restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen y respetaran escrupulosamente las medidas decretadas por la comunidad», ha pedido.

Illa ha asegurado que Madrid ha tomado «medidas importantes» y ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, reforzaron los mecanismos de coordinación y crearon unos grupos de trabajo para estudiar si las medidas son suficientes o hay que adoptar otras «adicionales».

El ministro no ha querido entrar en reproches ni en valorar si las medidas restrictivas en Madrid han llegado o no tarde y ha recordado que ayer por la tarde ya se mantuvo una primera reunión de trabajo entre el Gobierno y la comunidad, a la que seguirá otra esta mañana y una segunda por la tarde.

«Pensamos que hay margen si las cosas se hacen bien y con agilidad para estabilizar la situación en la Comunidad de Madrid y, una vez estabilizada, empezar a doblar la curva», ha señalado.

El titular de Sanidad ha reconocido que la situación, en general, es preocupante, por lo que si no se ataja el incremento de casos, se podrá «llegar a comprometer» el Sistema Nacional de Salud, aunque aun no lo está.

Sí ha reconocido que «hay presión» en los hospitales y un incremento «muy importante» en los servicios de la atención primaria.

En cuanto a la falta de médicos, Illa ha respondido que el lugar en el que las comunidades pueden contratar a los profesionales es el mercado laboral y ha admitido que el déficit de profesionales «tiene mucho que ver con las condiciones laborales».