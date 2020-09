Torra recomienda a los catalanes que no viajen a Madrid

0

21/09/2020

Los catalanes no deben viajar a Madrid salvo que se trate de un caso excepcional. Esa es la recomendación lanzada este lunes por el Gobierno de la Generalitat ante la subida de positivos en la comunidad madrileña. La ha realizado en persona el presidente Quim Torra, quien ha abogado por establecer controles de temperatura en las estaciones de tren y el aeropuerto para los viajeros procedentes de Madrid. De hecho, ha explicado que ya ha contactado con Aena y Renfe con el objeto de implementar esta medida.

Torra, que participó este lunes en el balance de la campaña realizada en Cataluña con Cruz Roja para sensibilizar a los jóvenes sobre el coronavirus, ha informado de que pone a todos sus equipos de expertos a disposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «No es una carrera de nadie. Si se necesita la ayuda de quien sea, que se pida. Si Cataluña se ve obligada en algún momento a pedir la ayuda, la pedirá, sin duda. La salud y la vida va por delante de todo», ha subrayado.

Sin embargo, el presidente del Ejecutivo catalán también ha hecho una petición a Ayuso para que se establezcan «medidas más estrictas», en concreto, «que no se permita a nadie salir ni viajar a Madrid si no se tiene la certeza de que es negativo» en el test para detectar el covid-19, informa la agencia Efe. «Pienso que son medidas de sentido común. Y la más importante es que desde la Comunidad de Madrid se tomen las medidas que se tienen que tomar para evitar que cualquier persona que pueda tener síntomas de covid-19 pueda moverse por otras zonas», ha añadido. El presidente catalán dice no entender «cómo no se han tomado medidas muchas más estrictas» en Madrid antes.

Torra ha recordado que en el inicio de la pandemia reclamó el confinamiento de Cataluña porque consideraba que la comunidad era un factor de riesgo, momento en que también pidió el de la Comunidad de Madrid, pero que en este momento la situación de Madrid es «excepcional».

«Para mí no es un consuelo que otros territorios puedan estar peor que nosotros», ha indicado Torra, quien asegura que el riesgo de rebrote esta volviendo a subir en Cataluña, donde «el índice de contagio es posible que vuelva a subir por encima de uno esta semana». Ante esta situación, Torra ha planteado el cierre de los parques públicos si se confirma el ascenso de los contagios en el territorio catalán durante la semana que viene para evitar las aglomeraciones.

«No vamos bien», se ha lamentado el presidente de la Generalitat, quien por este motivo ha realizado un llamamiento a toda la población, en especial a los propietarios y empleados de bares y restaurantes, para que fomenten el uso de las mascarillas también en las terrazas o «tendremos que tomar medidas que no queremos», ha advertido.

Precisamente Ayuso se reunió este lunes con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para acordar la creación de un comité de coordinación con el objetivo de aportar respuestas a la pandemia. Pero la responsable de Ejecutivo autonómico también exigió test en zonas consideradas vulnerables, como el aeropuerto de Barajas.